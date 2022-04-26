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Найдены доказательства торговли Киева с Гренландией в XII веке


26.4.2022 05:15
Найдены доказательства торговли Киева с Гренландией в XII векеФото: stoplusjednicka.cz

Норвежские ученые выяснили, какими путями в XII веке могли поставлять моржовую кость Киев.

Статья о результатах комплексных исследований появилась в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Команда исследователей из Норвежского университета естественных и технических наук изучила образцы моржовой кости из Киева XII века, чтобы установить их происхождение. Речь идет о ценных "рыбьи зубах", неоднократно упоминавшихся в летописях Древней Руси. Так в те времена нередко называли моржовые клыки.

Специалисты решили сделать анализ ДНК фрагментов, а также сравнить их с различными изделиями из моржовой кости того же периода, которые были обнаружены в разных регионах. По словам ученых, они изучали как готовые изделия, так и черепа животных.

В результате норвежцы пришли к выводу, что шесть из девяти образцов имеют канадское или гренландское происхождение. По мнению исследователей, скорее всего их доставили в Киев через Гренландию. Другие два образца оказались добытыми в Баренцевом море, еще один идентифицировать ученые не смогли. Отмечается, что в качестве пяти образцов использовались резные предметы, созданные в характерной стилистике викингов Гренландии.

Ученые исследователи образцы, которые обнаружили археологи, проводившие раскопки в районе Подола. В древности он находился между руслом Днепра и его притоком, отсутствующим в наши дни – рекой Почайна. В указанный период там располагалась удобная гавань.

В прошлом было принято считать, что в XI веке торговые связи между викингами и Древней Русью значительно сократились. Однако результаты этого исследования позволяют сделать вывод о том, что взаимодействие сохранялось, и возможно, при активном участии разных посредников.

Напомним, ранее на раскопках в Коми археологи нашли "чертов палец" - раковины ископаемого моллюска белемнита, издавна ценившиеся как мощное заживляющее средство. Ученые отдела археологии института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН обнаружили эти и другие артефакты во время экспедиции, которая проводилась в окрестностях сыктывкарского поселка Седкыркещ.

Автор: Злата Богатова

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