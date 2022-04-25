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В Курске найден сбежавший из цирка бизон
25.4.2022 15:09
Фото: pxhere.com
Сбежавшее из цирка животное было найдено уже через несколько часов возле Знаменского собора в Курске.
Как сообщают местные власти, бизона уже вернули к месту его постоянного проживания.
Бизон, сбежавший сегодня утром из цирка, вскоре был пойман неподалеку от Знаменского собора, информирует пресс-служба администрации Курской области. Как оказалось, животное мирно лакомилось "свежей газонной травкой".
В сообщении отмечается, что бизона уже возвратили в цирк.
Ранее по улицам Ханты-Мансийска гулял лев, сбежавший из приехавшего на гастроли цирка. Юный хищник в течение нескольких часов оставался без присмотра, удивляя прохожих. Некоторые, несмотря на грозное рычание кошки, не только подходили близко к львенку, но и отваживались его гладить.
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