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В Японии скончалась старейшая жительница Земли


25.4.2022 14:20
В Японии скончалась старейшая жительница ЗемлиФото: dmcl.biz

В возрасте 118 лет скончалась японка Канэ Танака, считавшаяся наиболее пожилой жительницей планеты.

О смерти долгожительницы, которая видела правление пяти императоров, передает телевизионный канал NHK.

Пережившая две мировые войны Канэ Танака последнее время провела в доме престарелых в префектуре Фукуока. По словам долгожительницы, больше всего ей нравились шоколад и газированные напитки. Танаку официально признали самым пожилым человеком нашей планеты в 2019 году, весной того же года ее имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, женщина смогла установить рекорд по продолжительности жизни и в самой Японии.

Канэ Танака появилась на свет 2 января 1903 года. Практически всю жизнь она трудилась в магазине, где продавали традиционные рисовые лепешки. Японка воспитала пять детей - четырех собственных и одного приемного. Выйдя на пенсию в 1970-х годах, женщина начала путешествовать и несколько раз съездила в Соединенные Штаты.

Напомним, специалисты продолжают попытки выяснить, в чем заключается секрет знаменитого японского долголетия. По мнению некоторых исследователей, решающую роль может играть национальная кухня, в которой практически нет соли и сахара. При этом рацион японцев включает в себя разнообразные блюда из здоровых продуктов, которые готовят достаточно щадящими способами.

Автор: Злата Богатова

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