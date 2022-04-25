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В Японии скончалась старейшая жительница Земли
25.4.2022 14:20
Фото: dmcl.biz
В возрасте 118 лет скончалась японка Канэ Танака, считавшаяся наиболее пожилой жительницей планеты.
О смерти долгожительницы, которая видела правление пяти императоров, передает телевизионный канал NHK.
Пережившая две мировые войны Канэ Танака последнее время провела в доме престарелых в префектуре Фукуока. По словам долгожительницы, больше всего ей нравились шоколад и газированные напитки. Танаку официально признали самым пожилым человеком нашей планеты в 2019 году, весной того же года ее имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, женщина смогла установить рекорд по продолжительности жизни и в самой Японии.
Канэ Танака появилась на свет 2 января 1903 года. Практически всю жизнь она трудилась в магазине, где продавали традиционные рисовые лепешки. Японка воспитала пять детей - четырех собственных и одного приемного. Выйдя на пенсию в 1970-х годах, женщина начала путешествовать и несколько раз съездила в Соединенные Штаты.
Напомним, специалисты продолжают попытки выяснить, в чем заключается секрет знаменитого японского долголетия. По мнению некоторых исследователей, решающую роль может играть национальная кухня, в которой практически нет соли и сахара. При этом рацион японцев включает в себя разнообразные блюда из здоровых продуктов, которые готовят достаточно щадящими способами.
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