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В Польшу прибыли шесть тяжелых транспортных самолетов США


24.4.2022 21:03
В Польшу прибыли шесть тяжелых транспортных самолетов СШАФото: nastol.net

По меньшей мере шесть американских тяжелых транспортных самолетов приземлились за последние дни на территории Польши, сообщает агентство "Интерфакс". Судя по данным западных авиаресурсов, они совершили посадку в Жешуве, расположенном на расстоянии около 90 км от украинской границы.

В Жешув прибыли два военно-транспортных самолета C-17A Globemaster ВВС Соединенных Штатов, способные транспортировать до 77,5 тонн груза, отмечает агентство. Кроме того, в Польше совершили посадку зафрахтованные Пентагоном Boeing 747 американских транспортных компаний и один британский С-17А. Три C-17A Globemaster ВВС США появились в польском Жешуве в течение минувших пятницы и субботы.

В минувший четверг, 21 апреля, американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что Украине будет выделен еще один пакет финансовой поддержки в размере $800 млн. Предполагалось, по словам политика, направить Киеву более ста тактических ударных беспилотников Phoenix Ghost, десятки 155-мм гаубиц M777 и свыше 140 тыс. снарядов. В тот же день представители Пентагона информировали о планах начать переброску вооружений для Украины в ближайшие 24-48 часов. В американском оборонном ведомстве пояснили, что поставки будут осуществляться в Европу с континентальной части Соединенных Штатов.

Ранее в Анкаре объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ, которые направляются в Сирию. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его государство не собирается присоединяться к антироссийским ограничениям. Вместе с тем, власти страны приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для всех российских самолетов - как военных, так и гражданских, если они следуют в САР, отметил министр.

Чавушоглу пояснил, что в прошлом турецкие власти оформляли соответствующее разрешение каждые три месяца. Период действия последнего такого документа истекает в апреле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже проинформировал о ситуации своего российского коллегу Владимира Путина, и сразу после этого "полеты были приостановлены".

Автор: Злата Богатова

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