Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию

21:31

Фото: staticflickr.com



В Анкаре объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ, которые направляются в Сирию.



По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его государство не собирается присоединяться к антироссийским ограничениям, сообщает ТАСС.



Власти Турции приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для всех российских самолетов - как военных, так и гражданских, если они следуют в Сирию. О таком решении объявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.



Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что в прошлом турецкие власти оформляли соответствующее разрешение каждые три месяца. Период действия последнего такого документа истекает в апреле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже проинформировал о ситуации своего российского коллегу Владимира Путина, и сразу после этого "полеты были приостановлены", пояснил министр.



Чавушоглу добавил, что представители официальной Анкары сейчас продолжают диалог с РФ, решая различные вопросы. Глава МИД Турции упомянул при этом реализацию Конвенции Монтре. В соответствии с ее ст. 19, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. Исключением могут стать лишь случаи, когда Турция должна помочь стране, оказавшейся жертвой нападения, согласно договору о взаимной поддержке. Подразумевается, что военные корабли противоборствующих сторон имеют возможность проходить через проливы для возвращения в порты их основной стоянки.



Отмечается также, что российские компании имеют возможность заниматься бизнесом на территории Турции, соблюдая местное и международное законодательство. По словам Чавушоглу, Анкара не будет присоединяться к санкциям, объявленным ранее в отношении РФ.



Автор: Злата Богатова

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