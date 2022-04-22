ИнтерНовости - новости в стране и мире
Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»
Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»
Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о георгиевской ленте
Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о георгиевской ленте
В Афганистане при взрыве в шиитской мечети погибли более 30 человек
В Афганистане при взрыве в шиитской мечети погибли более 30 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в СириюТурция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
Пропускной пункт под Курском подвергся обстрелу со стороны УкраиныПропускной пункт под Курском подвергся обстрелу со стороны Украины
При взрыве на Гайском ГОКе под Оренбургом погибли три человекаПри взрыве на Гайском ГОКе под Оренбургом погибли три человека
Минобороны: погиб один член экипажа крейсера «Москва», еще 27 пропалиМинобороны: погиб один член экипажа крейсера «Москва», еще 27 пропали
Джонни Депп заявил, что никогда не вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»Джонни Депп заявил, что никогда не вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию


21:31
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в СириюФото: staticflickr.com

В Анкаре объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ, которые направляются в Сирию.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его государство не собирается присоединяться к антироссийским ограничениям, сообщает ТАСС.

Власти Турции приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для всех российских самолетов - как военных, так и гражданских, если они следуют в Сирию. О таком решении объявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что в прошлом турецкие власти оформляли соответствующее разрешение каждые три месяца. Период действия последнего такого документа истекает в апреле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже проинформировал о ситуации своего российского коллегу Владимира Путина, и сразу после этого "полеты были приостановлены", пояснил министр.

Чавушоглу добавил, что представители официальной Анкары сейчас продолжают диалог с РФ, решая различные вопросы. Глава МИД Турции упомянул при этом реализацию Конвенции Монтре. В соответствии с ее ст. 19, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. Исключением могут стать лишь случаи, когда Турция должна помочь стране, оказавшейся жертвой нападения, согласно договору о взаимной поддержке. Подразумевается, что военные корабли противоборствующих сторон имеют возможность проходить через проливы для возвращения в порты их основной стоянки.

Отмечается также, что российские компании имеют возможность заниматься бизнесом на территории Турции, соблюдая местное и международное законодательство. По словам Чавушоглу, Анкара не будет присоединяться к санкциям, объявленным ранее в отношении РФ.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Елизавета II пропустит пасхальное богослужениеЕлизавета II пропустит пасхальное богослужение
Ученые нашли останки динозавра, погибшего в день падения астероидаУченые нашли останки динозавра, погибшего в день падения астероида
Российский рынок покидает производитель товаров Zewa, Libresse и LiberoРоссийский рынок покидает производитель товаров Zewa, Libresse и Libero
В США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре: ранены 12 человекВ США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре: ранены 12 человек
Новый вид гигантских черепах открыли на Галапагосских островахНовый вид гигантских черепах открыли на Галапагосских островах

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru