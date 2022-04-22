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Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
21:31
Фото: staticflickr.com
В Анкаре объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ, которые направляются в Сирию.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его государство не собирается присоединяться к антироссийским ограничениям, сообщает ТАСС.
Власти Турции приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для всех российских самолетов - как военных, так и гражданских, если они следуют в Сирию. О таком решении объявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что в прошлом турецкие власти оформляли соответствующее разрешение каждые три месяца. Период действия последнего такого документа истекает в апреле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже проинформировал о ситуации своего российского коллегу Владимира Путина, и сразу после этого "полеты были приостановлены", пояснил министр.
Чавушоглу добавил, что представители официальной Анкары сейчас продолжают диалог с РФ, решая различные вопросы. Глава МИД Турции упомянул при этом реализацию Конвенции Монтре. В соответствии с ее ст. 19, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. Исключением могут стать лишь случаи, когда Турция должна помочь стране, оказавшейся жертвой нападения, согласно договору о взаимной поддержке. Подразумевается, что военные корабли противоборствующих сторон имеют возможность проходить через проливы для возвращения в порты их основной стоянки.
Отмечается также, что российские компании имеют возможность заниматься бизнесом на территории Турции, соблюдая местное и международное законодательство. По словам Чавушоглу, Анкара не будет присоединяться к санкциям, объявленным ранее в отношении РФ.
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