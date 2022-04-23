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Зеленский: Киев выйдет из переговоров, если в регионах Украины пройдут референдумы
08:50
Фото: vk.com
Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил, что выйдет из переговоров, если на территории регионов, взятых российской армией, будут проводиться референдумы.
Глава государства высказался об этом в ходе пресс-конференции, организованной на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве, передает РБК.
Владимир Зеленский также заявил о том, что украинская сторона прекратит участие в переговорах, "если будут уничтожены" подразделения ВСУ в Мариуполе.
Политик отметил, что "с самого начала" настаивал на проведении встречи с главой РФ Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, переговоры в формате делегаций Киева и Москвы не являются достаточно эффективными. Передача информации через посредников, пояснил украинский президент, не принесет "желаемого результата".
За период с конца февраля представители России и Украины успели провести ряд раундов переговоров, которые были организованы как очно, так и в онлайн-форме. При этом Зеленский неоднократно выражал готовность к разговору с Путиным.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что намерен провести переговоры по телефону с российским и украинским коллегами. Представитель официальной Анкары выражал надежду, что обсуждения будут способствовать доведению процесса в Стамбуле "до уровня лидеров" государств. По словам министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, возможность очной встречи глав РФ и Украины зависит от того, "скажет ли Путин "да".
В Кремле заявляли, что Путин может провести переговоры с Зеленским лишь в случае согласования документа на уровне делегаций. Накануне глава РФ подтвердил, что возможность прямого контакта с украинским коллегой зависит от результатов двусторонних переговоров.
24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
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