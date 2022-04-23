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В театре МОСТ сочли ошибочным решение о присоединении к театру Моссовета
23.4.2022 20:24
Фото: teatrmost.ru
Ирина Большакова
Директор "Московского Открытого студенческого театра" (МОСТ) Ирина Большакова попросила столичный департамент культуры организовать обсуждение по поводу слияния ее театра с театром Моссовета. Решение объединить учреждения она сочла ошибочным, передает агентство "Интерфакс".
Театр Моссовета и МОСТ обладают различными целями деятельности, они не совпадают по условиям организации труда и расписанию, отметила Ирина Большакова, комментируя приказ столичных властей от 29 марта. Учитывая эти и другие нюансы, она направила обращение главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, попросив провести обсуждение этих вопросов. Большакова пояснила, что в своем послании предложила организовать совещание с участием руководства МОСТа и других лиц, которые могут быть заинтересованы в урегулировании этих вопросов.
Большакова также отметила, что о предстоящем слиянии театров руководство проинформировали уже после подписания соответствующего приказа. К тому времени уже отсутствовали возможности каких-либо обсуждений этого вопроса или корректировки решения. Директору МОСТа лишь было предложено взаимодействовать с администрацией театра Моссовета по поводу осуществления процесса объединения.
Участники событий провели ряд встреч, в ходе которых пытались отыскать "позитивный выход из сложившейся ситуации". Однако постепенно стало очевидным, что слияние "двух структур, которые базируются на совершенно разных финансово-организационных платформах", не представляется возможным в принципе. В случае объединения театр МОСТ будет лишним в составе театра Моссовета, "рано или поздно" это подразделение попросту исключат, предположила Большакова. Кроме того, пояснила директор, утратив статус юрлица и превратившись в звено, бывший театр не сможет в будущем принимать какие-либо "принципиально важные для его сохранения и развития решения".
Причины, по которым принималось решение о слиянии двух театров, Большакова назвать затруднилась, отметив, что вряд ли речь идет об экономии средств.
Ранее худрук Малого театра Юрий Соломин попросил главу РФ Владимира Путина повлиять на ситуацию и не допустить слияния театров. По мнению известного артиста, эти культурные организации имеют совершенно разную историю, существенно отличаются задачи их деятельности и особенности творческого процесса. Кроме того, не стоит включать любые студенческие театры, работающие в особом режиме, ни в один профессиональный театр, констатировал Соломин.
По данным открытых источников, столичные власти успели выпустить приказы о предстоящем объединении целого ряда театров Москвы. В частности, театр "АпАрте" теперь соединен с Театром на Таганке, Центр им. Мейерхольда слился со Школой драматического искусства, театр "Тень" стал единым целым с Московским детским театром теней, а к Московскому театру кукол подключили Московский детский камерный театр кукол. Кроме того, предполагается, что в структуру театра "Эрмитаж" войдет театр "Сфера".
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