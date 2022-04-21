Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о георгиевской ленте

21.4.2022 20:00

Фото: amic.ru



Посла РФ Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел Молдавии для разъяснений по поводу высказывания официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, передает ТАСС. Российский дипломат заявила, что в Москве сочли возмутительным решение Кишинева о запрете георгиевской ленты.



Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова пригласили в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии. Дипломата попросили объясниться в связи с недавними высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, пояснил ее иностранный коллега Даниэл Водэ. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети Facebook (в РФ запрещена, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).



По словам Водэ, Васнецова вызвали в МИД Молдавии после "неприемлемых выражений в адрес главы государства" от официального представителя дипломатии РФ. Пресс-секретарь иностранного внешнеполитического ведомства отметил, что в заявлении Захаровой "сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика" в адрес главы республики, тогда как "исторические события используются в пропагандистских целях".



Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на использовании георгиевской ленты, с инициативой которого выступили представители Партии действия и солидарности. 19 апреля решение было утверждено президентом страны Майей Санду, которая связала изменения с ситуацией, разворачивающейся сейчас на территории Украины. В своем заявлении она выразила мнение о том, что этому символу место "на свалке истории".



Сейчас в Молдавии для физических лиц за ношение, демонстрацию и распространение георгиевской ленты действует штраф в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500).



Комментируя события, происходящие в Кишиневе, Захарова назвала их возмутительными и недружественными. Подобные действия молдавских властей не соответствуют приверженности руководства республики нейтральному статусу страны в его международно-правовом понимании, а также способны негативно повлиять на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с РФ.



Напомним, в начале марта президент Молдавии Майя Санду выступила с критикой в адрес сограждан, которые публикуют в социальных сетях жалобы на поведение беженцев с Украины. Глава государства осудила такие реплики, напомнив о том, что эти люди находятся в состоянии серьезного стресса. Молдавский лидер призвала сограждан к прекращению публикаций негативно окрашенных материалов о тех, кто вынужден покинуть страну из-за масштабной спецоперации РФ по защите Донбасса. Санду также не исключила, что речь может идти о спланированной акции, целью которой является умышленное разжигание ненависти.



24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Как информировали ранее представители ООН, по состоянию на начало апреля в соседние с Украиной страны прибыли свыше 4,5 млн беженцев. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за период с 24 февраля по 9 апреля в Польшу прибыли 2 593 902 жителя Украины, в Румынию - 686 232, Венгрия приняла на своей территории более 419 тыс. вынужденных переселенцев, и еще порядка 411 тыс. украинцев находились в Молдавии.



Автор: Злата Богатова

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