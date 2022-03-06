Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Санду осудила жителей Молдавии, публично жалующихся на украинских беженцев

6.3.2022 18:08

Фото: hvylya.net



Президент Молдавии Майя Санду выступила с критикой в адрес сограждан, которые публикуют в социальных сетях жалобы на поведение беженцев с Украины.



Глава государства осудили такие реплики, напомнив о том, что эти люди находятся в состоянии серьезного стресса.



Как заявила Майя Санду во время брифинга, нельзя забывать о том, что "все люди разные, и все по-разному реагируют на стресс". Молдавский лидер призвала сограждан к прекращению публикаций негативно окрашенных материалов о тех, кто вынужден покинуть страну из-за масштабной спецоперации РФ по защите Донбасса.



Санду также не исключила, что речь может идти о спланированной акции, целью которой является умышленное разжигание ненависти.



Ранее в соцсетях распространились заявления русскоязычных жителей Молдавии, которые выражали возмущение в связи с хамским, по их словам, поведением прибывающих в страну украинцев. Люди разного возраста напоминали "соседям", что они являются гостями и призывали соблюдать элементарную вежливость. В публикациях отмечалось, что некоторые граждане Украины, покинувшие из-за военной спецоперации свои дома, оказавшись в Молдавии, грубили волонтерам, требовали более комфортных условий и выкрикивали в общественных местах бандеровское приветствие. Авторы подчеркивали, что к беженцам обращаются на русском языке, чтобы они могли понимать тех, кто их обслуживает.



По последним официальным данным, которые приводит Погранслужба Молдавии, за период с конца февраля в республику уже въехали 170 тыс. человек, и около 70 тыс. из них остались в стране.



В истории Молдавии такого количества беженцев еще не было никогда, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. В ходе встречи с госсекретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильсом Анненом, которая состоялась в Кишиневе, премьер подчеркнула, что власти прилагают все усилия, чтобы справиться с ситуацией. Гаврилица отметила, что это удается сделать в том числе благодаря поддержке иностранных партнеров, и выразила надежду на помощь Берлина.



Ранее в Бухаресте назвали количество украинцев, попросивших убежища в Румынии.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:00 Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран и территорий

Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран и территорий 6.3.2022 16:04 Консульство Белоруссии в Мюнхене возглавляла оппозиционерка

Консульство Белоруссии в Мюнхене возглавляла оппозиционерка 6.3.2022 15:07 СМИ: Вашингтон готовит план вывоза Зеленского в Польшу

СМИ: Вашингтон готовит план вывоза Зеленского в Польшу 6.3.2022 09:05 Посол РФ в Вашингтоне назвал звучащие в США лозунги рискованными и безответственными

Посол РФ в Вашингтоне назвал звучащие в США лозунги рискованными и безответственными 5.3.2022 14:04 В Мали объявлен траур после гибели 27 военных