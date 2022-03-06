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Санду осудила жителей Молдавии, публично жалующихся на украинских беженцев


6.3.2022 18:08
Санду осудила жителей Молдавии, публично жалующихся на украинских беженцевФото: hvylya.net

Президент Молдавии Майя Санду выступила с критикой в адрес сограждан, которые публикуют в социальных сетях жалобы на поведение беженцев с Украины.

Глава государства осудили такие реплики, напомнив о том, что эти люди находятся в состоянии серьезного стресса.

Как заявила Майя Санду во время брифинга, нельзя забывать о том, что "все люди разные, и все по-разному реагируют на стресс". Молдавский лидер призвала сограждан к прекращению публикаций негативно окрашенных материалов о тех, кто вынужден покинуть страну из-за масштабной спецоперации РФ по защите Донбасса.

Санду также не исключила, что речь может идти о спланированной акции, целью которой является умышленное разжигание ненависти.

Ранее в соцсетях распространились заявления русскоязычных жителей Молдавии, которые выражали возмущение в связи с хамским, по их словам, поведением прибывающих в страну украинцев. Люди разного возраста напоминали "соседям", что они являются гостями и призывали соблюдать элементарную вежливость. В публикациях отмечалось, что некоторые граждане Украины, покинувшие из-за военной спецоперации свои дома, оказавшись в Молдавии, грубили волонтерам, требовали более комфортных условий и выкрикивали в общественных местах бандеровское приветствие. Авторы подчеркивали, что к беженцам обращаются на русском языке, чтобы они могли понимать тех, кто их обслуживает.

По последним официальным данным, которые приводит Погранслужба Молдавии, за период с конца февраля в республику уже въехали 170 тыс. человек, и около 70 тыс. из них остались в стране.

В истории Молдавии такого количества беженцев еще не было никогда, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. В ходе встречи с госсекретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильсом Анненом, которая состоялась в Кишиневе, премьер подчеркнула, что власти прилагают все усилия, чтобы справиться с ситуацией. Гаврилица отметила, что это удается сделать в том числе благодаря поддержке иностранных партнеров, и выразила надежду на помощь Берлина.

Ранее в Бухаресте назвали количество украинцев, попросивших убежища в Румынии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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