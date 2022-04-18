Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Макрон: Франция не нуждается в российском газе

04:33

Фото: valeursactuelles.com



Париж будет продвигать санкции против российского газа, заявил французский президент Эммануэль Макрон.



Глава государства отметил, что его страна не нуждается в российском газе, в эфире телевизионного канала "Франс 5".



По словам президента Франции Эммануэля Макрона, его государству не нужен российский газ. Политик при этом отметил, что другие страны Европы сейчас зависимы от него. Учитывая, что Франции газ из РФ не требуется, в Париже намерены в будущем "продвигать" соответствующие санкции, заявил Макрон. Он также выступил за введение ограничительных мер в отношении других ископаемых энергоресурсов, которые поступают в страны Европы из РФ.



Французский президент добавил, что собирается во вторник, 19 апреля, обсудить антироссийские санкции с европейскими коллегами и главой Соединенных Штатов Джо Байденом.



В минувшую субботу французский лидер сообщил, что рассматривает возможность учредить министерский пост в целях снижения зависимости его государства от ископаемых энергоресурсов. Макрон поделился этой информацией, когда выступал на митинге в Марселе. Политик пояснил, что такому "министру энергетического планирования" предстоит решать вопросы, связанные с отказом Франции "от газа, нефти, угля".



При этом соперница действующего главы государства по второму туру президентских выборов Марин Ле Пен высказывает в его адрес обвинения по поводу того, что в течение последних пяти лет он крайне мало внимания уделял атомной энергетике. По мнению политика, именно таким образом можно было бы уменьшить зависимость Франции от другого рода энергетических ресурсов.



Кроме того, Ле Пен довольно скептически воспринимает некоторые предложения Макрона, связанные с т.н. "зеленой" энергетикой.



Автор: Злата Богатова

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