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Китайская платежная система UnionPay не будет работать с банками, попавшими под санкции
20.4.2022 20:06
Фото: livejournal.com
Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay, передает РБК.
Как стало известно, китайская платежная система отказалась от сотрудничества, испытывая определенные опасения.
Ряд крупных российских банков, попавших под санкции банки, вынуждены отказаться от выпуска UnionPay и соответствующих планов, передает РБК. Выяснилось, что китайская сторона отказалась от сотрудничества в этом направлении.
Отмечается, что китайская платежная система не будет взаимодействовать с банками в РФ, потому что опасается введения вторичных санкций. Об этом сообщили сразу несколько источников в отечественных кредитно-финансовых организациях, в том числе, банках, которые попали под объявленные Западом антироссийские санкции. Как пояснил близкий к Сбербанку собеседник, о решении китайских партнеров было объявлено в рамках закрытой встречи.
Напомним, в начале марта появились сообщения о том, что "Сбер" рассматривает возможность выпускать кобейджинговые карты платежных систем "Мир" и UnionPay. Спустя месяц стало известно, что российская кредитная организация попала под блокирующие санкции, введенные властями Соединенных Штатов.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
Вскоре после этого государства Евросоюза, Соединенные Штаты и Канада, а также ряд других стран объявили санкции - экономические и персональные - в отношении РФ. Среди антироссийских ограничений — закрытие воздушного пространства для российских самолетов и отключение некоторых банков от международной системы SWIFT. Кроме того, вследствие блокировки международных резервов российского Центробанка оказались фактически замороженными порядка 300 млрд долларов. В этот же период был ограничен доступ РФ к доллару и евро.
В начале марта американская корпорация Mastercard объявила, что прекращает деятельность на территории России. С того времени выпущенные российскими банками карты больше не поддерживаются международными платежными системами.
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