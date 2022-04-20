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Toshiba приостановила прием новых заказов
20.4.2022 14:37
Фото: smi2.net
Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием заказов и инвестиций в РФ, передают сегодня российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы компании.
В организации отметили, что уже направили 774 тыс. долларов в качестве пожертвований, которые предназначены для оказания гуманитарной помощи жителям Украины.
Японская Toshiba Group объявила о решении приостановить инвестиции в Россию на фоне спецоперации, которую власти РФ проводят на территории Украины. В заявлении корпорации отмечается, что на время прекращен прием заказов из нашей страны. В тексте указано, что компания продолжит следить за тем, как развивается ситуация. Руководство корпорации в своем заявлении также выразило надежду на скорейшее прекращение конфликта.
Доля РФ по итогам финансового года, завершившегося в минувшем марте, в консолидированной выручке компании, составляла порядка 0,2%, напоминает агентство "Интерфакс".
Накануне стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel принял решение приостановить деятельность на территории России. В заявлении компании указывалось, что 2500 сотрудников в РФ смогут продолжить работу и получать доход в течение подготовительного периода.
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