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Генерал Шаманов рассказал о следующем этапе спецоперации


10:15
Генерал Шаманов рассказал о следующем этапе спецоперацииФото: mizinfo.ru

Следующим этапом спецоперации должно стать освобождение Одессы, считает бывший главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" Владимир Шаманов.

На эту тему генерал-полковник высказался в интервью газете "Аргументы и факты".

Генерал-полковник Владимир Шаманов предположил, что следующим этапом спецоперации, которую российские военные проводят сейчас на территории Украины, может быть освобождение Одессы. По словам экс-главкома ВДВ РФ, сейчас подразделения сдерживаются из-за Мариуполя и ряда других укрепленных районов. Сразу после того, как удастся разрубить "этот гордиев узел", станет "существенно легче". Затем, указал Шаманов, можно будет браться за "группировку, которая между Днепром и Изюмом" к настоящему времени уже практически "окружена и находится в котле".

Шаманов сообщил, что в данный момент продолжается продвижение в районе Николаева, тогда как Одесса оказалась заблокирована. Сравнив ситуацию с аппендицитом, генерал-полковник выразил уверенность в том, что очередь дойдет и до этого города. Генерал также отметил, что цели первого этапа операции в принципе удалось достигнуть, т.к. подавлены украинские силы ПВО. Кроме того, военнослужащие РФ смогли нанести значительный урон украинской военной инфраструктуре. В результате страна потеряла возможность централизованного управления - как государственного, так и военного, отметил бывший главком ВДВ России.

24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Ранее Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос, касающийся моряков затонувшего крейсера "Москва". В Кремле "не уполномочены чего-то сообщать", - указал он после просьбы журналистов прокомментировать сообщения, распространившиеся в социальных сетях. Речь шла о том, что родственники некоторых военнослужащих, служивших на этом крейсере, не могут с ними связаться и получить сведения о их судьбе. Отвечая на вопрос о том, не было ли поручений президента о какой-либо дополнительной проверке сведений по этому поводу, Песков заявил, что по-прежнему ему нечего сказать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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