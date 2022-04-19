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В поселке под Иркутском найдено тело младенца
19.4.2022 05:07
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка, тело которого нашли на территории населенного пункта Усть-Уда.
По факту ЧП уже возбудили дело об убийстве.
Следственные органы региона по итогам проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), информирует пресс-служба местного СУ СКР.
Как сообщили в ведомстве, сигнал о теле ребенка, найденном в районе улицы Орджоникидзе в Усть-Уде, поступил в полицию в минувшую субботу, 16 апреля, от очевидцев. По предварительным данным, младенец появился на свет живым.
Сейчас следователи и сотрудники полиции пытаются установить личность матери ребенка, а также обстоятельства гибели новорожденного.
Случившееся прокомментировали в региональной прокуратуре, отметив, что труп нашли в лесной просеке. Надзорное ведомство также сейчас проводит проверку по факту случившегося. Представители прокуратуры пояснили, что взяли под контроль ход и результаты расследования данного уголовного дела.
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