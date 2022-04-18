Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Медведчук предложил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя

18.4.2022 18:31

Фото: echo-ua.media



Служба безопасности Украины (СБУ) распространила обращение политика Виктора Медведчука к президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.



Он просит осуществить его обмен на военнослужащих и жителей города Мариуполя.



По данным СБУ, в Мариуполе сейчас могут оставаться более 100 тыс. мирных жителей. Кроме того, в городе находятся представители батальона "Азов" и военные 36-й бригады морской пехоты. В Telegram-канале ведомства сегодня появилось обращение украинского политика Виктора Медведчука, который призывает российского и украинского президентов обменять его "на защитников Мариуполя и жителей", которые не имеют возможности покинуть город.



Ранее жена Виктора Медведчука призвала главу государства Владимира Зеленского немедленно отпустить ее мужа. Обращаясь к украинскому президенту, Оксана Марченко заявила, что власти страны должны сделать все возможное для освобождения политика.



В СБУ несколько дней назад подтвердили задержание политика, пояснив, что операцию осуществили по поручению президента Украины. В телеграм-канале Владимира Зеленского появилась фотография, на которой Виктор Медведчук запечатлен в военной форме и наручниках.



В Кремле отвергли предложение Киева о возможном обмене Медведчука на украинских военнопленных. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, политик не является гражданином РФ и не связан со спецоперацией. Официальный представитель Кремля добавил, что Медведчук в прошлом выступал за мир, и если бы официальный Киев принял позицию политика, необходимости в проведении спецоперации на территории Украины не возникло.



Автор: Злата Богатова

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