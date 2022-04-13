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Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа


13.4.2022 19:26
Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужаФото: for-womans.ru

Жена председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко призвала главу государства Владимира Зеленского немедленно отпустить ее мужа.

Ранее в Москве прокомментировали предложение президента Украины по поводу возможного обмена политика на военных ВСУ, попавших в плен.

Супруга украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отпустить ее мужа. Как заявила в своем видеообращении Оксана Марченко, власти страны должны сделать все возможное для освобождения политика. Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука подчеркнула, что его сейчас "незаконно удерживает СБУ". По словам Марченко, она убеждена в том, что преследование ее мужа обусловлено политическими мотивами.

Ранее в СБУ подтвердили задержание политика, пояснив, что операцию осуществили по поручению президента Украины. В телеграм-канале Владимира Зеленского накануне была размещена фотография, на которой Виктор Медведчук запечатлен в военной форме и наручниках.

В Кремле отвергли предложение Киева о возможном обмене Медведчука на украинских военнопленных. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, политик не является гражданином РФ и не связан со спецоперацией. Официальный представитель Кремля добавил, что Медведчук в прошлом выступал за мир, и если бы официальный Киев принял позицию политика, необходимости в проведении спецоперации на территории Украины не возникло.

Накануне стало известно, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планировал официальный визит в Киев, но его украинский коллега Владимир Зеленский отказался от встречи. Как сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники, решение Зеленского обусловлено "тесными связями" с Москвой, которые Штайнмайер поддерживал на протяжении последних лет. В частности, на посту главы МИД Германии он активно взаимодействовал с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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