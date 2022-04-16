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СКР возбудил дело после сноса памятника маршалу Жукову в ХарьковеСКР возбудил дело после сноса памятника маршалу Жукову в Харькове
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СКР возбудил дело после сноса памятника маршалу Жукову в Харькове


17:00
СКР возбудил дело после сноса памятника маршалу Жукову в ХарьковеФото: pikabu.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием в Харькове, где сегодня был демонтирован памятник выдающемуся полководцу Георгию Жукову, передает ТАСС. По данным российского ведомства, монумент снесен при участии националистических формирований Украины.

В связи со сносом памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц).

По версии следствия, сегодня утром группа лиц, в состав которой вошли представители националистических вооруженных формирований Украины, демонтировали установленный в Харькове памятник советскому полководцу Жукову. Монумент снесли с использованием спецтехники. В российском ведомстве произошедшее сочли нарушением интересов РФ в части сохранения исторической памяти о роли Советского Союза в период Второй мировой войны, включая решающее значение в разгроме фашизма, подчеркивается в заявлении СКР.

Ранее на юге Польши демонтировали монумент советского периода в местности Хжовице гмины Прушкув Опольского воеводства. Работы по сносу памятника, который после войны установили на месте кладбища, где покоились останки 620 красноармейцев Первого Украинского фронта, транслировались местными каналами.

Как заявил тогда руководитель бюро по мемориальным вопросам Института национальной памяти (ИНП) Польши Адам Сивек, к настоящему времени в Хжовице уже не сохранилось воинских захоронений, которые власти страны, по его словам, продолжают должным образом оберегать. Представитель ИНП подчеркнул, что акция направлена лишь "против символических объектов".

Пятиметровый обелиск в Хжовице появился в 1949 году, его установили у кладбища, где похоронили останки красноармейцев. Позже тела советских военных эксгумировали и перенесли в польский город Кендзежин-Козле.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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