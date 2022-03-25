ИнтерНовости - новости в стране и мире
В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу
В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу
Российского посла вызвали в МИД Франции
Российского посла вызвали в МИД Франции
В Варшаве аварийно сел самолет президента Польши, направлявшегося на встречу с Байденом
В Варшаве аварийно сел самолет президента Польши, направлявшегося на встречу с Байденом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося BoeingВ Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося Boeing
В Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматыВ Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматы
Ассоциация фермеров ФРГ предупредила о «беспрецедентном скачке цен»Ассоциация фермеров ФРГ предупредила о «беспрецедентном скачке цен»
В Японии допустили совместное с США столкновение с РоссиейВ Японии допустили совместное с США столкновение с Россией
В Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт КустурицыВ Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт Кустурицы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые: Большие белые акулы умеют дружить


25.3.2022 21:10
Ученые: Большие белые акулы умеют дружитьФото: pinimg.com

Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) способны заводить дружеские связи, выяснили эксперты Международного университета Флориды.

Ученые пришли к такому выводу после долгих наблюдений за шестью акулами у берегов Мексики, передает Biology Letters.

Специалисты прикрепили специальные метки к трем самцам и трем самкам, а потом начали отслеживать поведение и взаимодействие акул с сородичами. Сведения, ставшие основой для дальнейшего научного анализа, ученые собирали четыре года.

Исследование проводилось в окрестностях острова Гваделупе. Как показали результаты научной работы, акулы способны действовать совместно, в частности, чтобы патрулировать территории, где может находиться их потенциальная добыча – колонии тюленей. Зафиксированные экспертами связи в большинстве случаев не были продолжительными, однако выяснилось, что иногда акулы проводили в обществе друг друга до одного часа. Ученые полагают, что столь долгое "общение" могло иметь некую социальную основу.

Выяснилось также, что различные акулы имеют разный уровень "общительности". Например, одна из рыб за тридцать часов успела двенадцать раз вступить в контакт с сородичами, тогда как другая за пять суток "пообщалась" лишь с двумя соплеменниками.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

На сайте ЦБ больше нет данных о владельцах банковНа сайте ЦБ больше нет данных о владельцах банков
Axios: сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотого резерва РоссииAxios: сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотого резерва России
МО РФ: фонд сына Байдена причастен к финансированию лабораторий на УкраинеМО РФ: фонд сына Байдена причастен к финансированию лабораторий на Украине
Во Франции задержаны две яхты российского олигархаВо Франции задержаны две яхты российского олигарха
В Степанакерте заявили, что миротворцы РФ остановили продвижение ВС АзербайджанаВ Степанакерте заявили, что миротворцы РФ остановили продвижение ВС Азербайджана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru