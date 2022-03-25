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Ученые: Большие белые акулы умеют дружить
25.3.2022 21:10
Фото: pinimg.com
Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) способны заводить дружеские связи, выяснили эксперты Международного университета Флориды.
Ученые пришли к такому выводу после долгих наблюдений за шестью акулами у берегов Мексики, передает Biology Letters.
Специалисты прикрепили специальные метки к трем самцам и трем самкам, а потом начали отслеживать поведение и взаимодействие акул с сородичами. Сведения, ставшие основой для дальнейшего научного анализа, ученые собирали четыре года.
Исследование проводилось в окрестностях острова Гваделупе. Как показали результаты научной работы, акулы способны действовать совместно, в частности, чтобы патрулировать территории, где может находиться их потенциальная добыча – колонии тюленей. Зафиксированные экспертами связи в большинстве случаев не были продолжительными, однако выяснилось, что иногда акулы проводили в обществе друг друга до одного часа. Ученые полагают, что столь долгое "общение" могло иметь некую социальную основу.
Выяснилось также, что различные акулы имеют разный уровень "общительности". Например, одна из рыб за тридцать часов успела двенадцать раз вступить в контакт с сородичами, тогда как другая за пять суток "пообщалась" лишь с двумя соплеменниками.
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