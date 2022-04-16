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В РФ возросло число нарушений среди мигрантов


10:32
В РФ возросло число нарушений среди мигрантовФото: notarius-nn.ru

МВД России сообщает о возросшем количестве нарушений среди трудовых мигрантов и иностранцев, которое было выявлено за минувшие два месяца, передает ТАСС.

Сведения приводятся в сравнении с показателями, которые были зарегистрированы годом ранее.

Как стало известно, на фоне сокращения объема проверочных мер более чем на 114% увеличилось количество правонарушений, которые связаны с правилами въезда в РФ и соблюдением режима пребывания. В пресс-центре ведомства на соответствующий запрос ТАСС отметили, что несмотря на уменьшение "интенсивности проверочных мероприятий", из территориальных органов МВД России приходят данные, свидетельствующие об увеличении результативности действий по выявлению нелегальных мигрантов и лиц, которые незаконно осуществляют трудовую деятельность в нашей стране.

Согласно последним официальным сведениям, в течение января и февраля этого года в отношении иностранных граждан оформили уже 55,7 тыс. административных протоколов за нарушения правил въезда либо режима пребывания (проживания). Годом раньше их было 26 тыс. Кроме того, почти на 22% и 88% стало больше зафиксированных случаев незаконной трудовой деятельности и несоблюдения ограничений, которые установлены для иностранцев на отдельные виды деятельности. Если в прошлом году за тот же период было выявлено соответственно 5,5 тыс. и 692 таких нарушений, то за минувшие январь и февраль - уже 6,7 тыс. и 1,3 тыс.

В минувшем феврале глава Калужской области объявил о выходе региона из программы по добровольному переселению в РФ проживавших за рубежом соотечественников. Меры будут способствовать снижению числа мигрантов, прибывающих в область, пояснял в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Кроме того, на территории области вводится запрет на привлечение иностранцев к работе в целом ряде сфер. Речь идет о деятельности по патентам в торговле и общепите, отрасли пассажирских перевозок, а также общекадровых агентств. Губернатор отметил, что работодателям дается три месяца, чтобы урегулировать эти вопросы.

Рассказав об этих изменениях, Шапша сообщил о визите в многофункциональный миграционный центр (МФЦ) в Боровском районе. По словам губернатора, прибывшего туда без предупреждения, он видел мигранта с сертификатом о знании русского языка, который в действительности не мог свободно на нем общаться. Теперь сведения о мигрантах, не владеющих русским языком, но предъявляющих "липовые сертификаты", будут направляться в правоохранительные органы для соответствующей проверки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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