|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников
15:02
Фото: nedelya40.ru
Глава Калужской области сообщил о выводе региона из программы по добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за границей.
Власти рассчитывают, что эти меры помогут уменьшить количество прибывающих в область мигрантов, пояснил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что его регион больше не будет участвовать в программе по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей. Власти рассчитывают, что уроженцы стран Средней Азии не смогут теперь получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Кроме того, на территории области вводится запрет на привлечение иностранцев к работе в целом ряде сфер. Речь идет о деятельности по патентам в торговле и общепите, отрасли пассажирских перевозок, а также общекадровых агентств. Губернатор отметил, что работодателям дается три месяца, чтобы урегулировать эти вопросы.
Сообщив о предстоящих изменениях, Шапша рассказал о посещении многофункционального миграционного центра (МФЦ) в Боровском районе. Губернатор пояснил, что прибыл туда без предупреждения и обнаружил там мигранта с сертификатом о знании русского языка. В действительности же этот человек языком не владел, пояснил губернатор. Теперь документы от подобных мигрантов, не знающих русский язык, но имеющих "липовые сертификаты", будут направлять в правоохранительные структуры для проверки, отметил глава региона.
Калужская область начала участвовать в программе содействия переселению соотечественников с 2007 года. За этот период в регион успели прибыть свыше 90 тыс. человек. Первоначально подавляющее большинство переселенцев были представителями славянских народов. Однако сейчас их количество упало до 17%. Все остальные являются уроженцами и представителями народов государств Закавказья и Средней Азии. Учитывая, что сейчас осуществление указанной программы не отвечает ее основным целям, губернатор решил приостановить ее реализацию на срок до 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
В последнее время в регионе произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием мигрантов. В частности, уроженцы государств ближнего зарубежья устраивали массовые драки, их дети становились участниками конфликтных ситуаций в различных образовательных учреждениях. По данным официальной статистики местного главка МВД, в течение прошлого года в Калужской области полиция депортировала 113 иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы и получивших отрицательные характеристики со стороны ФСИН России. Более двадцати мигрантов признали угрозой национальной безопасности.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|