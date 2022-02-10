Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников

15:02

Фото: nedelya40.ru



Глава Калужской области сообщил о выводе региона из программы по добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за границей.



Власти рассчитывают, что эти меры помогут уменьшить количество прибывающих в область мигрантов, пояснил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.



Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что его регион больше не будет участвовать в программе по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей. Власти рассчитывают, что уроженцы стран Средней Азии не смогут теперь получать российские паспорта в упрощенном порядке.



Кроме того, на территории области вводится запрет на привлечение иностранцев к работе в целом ряде сфер. Речь идет о деятельности по патентам в торговле и общепите, отрасли пассажирских перевозок, а также общекадровых агентств. Губернатор отметил, что работодателям дается три месяца, чтобы урегулировать эти вопросы.



Сообщив о предстоящих изменениях, Шапша рассказал о посещении многофункционального миграционного центра (МФЦ) в Боровском районе. Губернатор пояснил, что прибыл туда без предупреждения и обнаружил там мигранта с сертификатом о знании русского языка. В действительности же этот человек языком не владел, пояснил губернатор. Теперь документы от подобных мигрантов, не знающих русский язык, но имеющих "липовые сертификаты", будут направлять в правоохранительные структуры для проверки, отметил глава региона.



Калужская область начала участвовать в программе содействия переселению соотечественников с 2007 года. За этот период в регион успели прибыть свыше 90 тыс. человек. Первоначально подавляющее большинство переселенцев были представителями славянских народов. Однако сейчас их количество упало до 17%. Все остальные являются уроженцами и представителями народов государств Закавказья и Средней Азии. Учитывая, что сейчас осуществление указанной программы не отвечает ее основным целям, губернатор решил приостановить ее реализацию на срок до 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.



В последнее время в регионе произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием мигрантов. В частности, уроженцы государств ближнего зарубежья устраивали массовые драки, их дети становились участниками конфликтных ситуаций в различных образовательных учреждениях. По данным официальной статистики местного главка МВД, в течение прошлого года в Калужской области полиция депортировала 113 иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы и получивших отрицательные характеристики со стороны ФСИН России. Более двадцати мигрантов признали угрозой национальной безопасности.



Автор: Злата Богатова

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