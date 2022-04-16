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В Москве отправили под домашний арест ректора ВШСИ Полянкина
16.4.2022 19:13
Фото: cont.ws
Столичный Бабушкинский суд избрал домашний арест ректору Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолию Полянкину, передает ТАСС.
Решение было принято в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Как пояснила пресс-секретарь Бабушинского суда Александра Савельева, ректору ВШСИ Анатолию Полянкину на период до третьего мая избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По ее словам, фигуранту инкриминируют преступление, которое предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее глава Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин отреагировал на решение ректора ВШСИ Анатолия Полянкина упразднить должность худрука, на которой бессменно находился основатель учреждения Константин Райкин. Председатель организации сравнил случившееся с анекдотом, подчеркнув, что приказ подписал "некто Полянкин", на месте которого мог оказаться кто угодно, тогда как без Райкина не было бы образовательного учреждения, получившего известность как Школа Райкина.
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