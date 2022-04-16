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В Доминикане сожгли более тонны наркотиков


16.4.2022 18:04
В Доминикане сожгли более тонны наркотиковФото: weekendtour.ru

Генеральная прокуратура Доминиканской Республики информирует об уничтожении 1179 килограммов сильнодействующих наркотиков, которые ранее были изъяты в результате серии рейдов.

Партию запрещенных веществ сожгли 14 апреля.

Уничтоженные наркотики были ранее изъяты силовиками, которые проводили рейды на территории провинций Ла-Альтаграсия и Педро-де-Макорис, передает информационное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление генпрокуратуры Доминиканы.

Отмечается, что лишь в рамках последней операции, осуществленной 13 апреля, сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше полутора тонн наркотиков. Эти средства пока еще хранятся в качестве вещественных доказательств для судебного расследования.

По данным ведомства, в общей сложности за период с начала года в стране уже удалось уничтожить порядка 12 тыс. тонн различных запрещенных веществ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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