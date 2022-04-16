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В Доминикане сожгли более тонны наркотиков
16.4.2022 18:04
Фото: weekendtour.ru
Генеральная прокуратура Доминиканской Республики информирует об уничтожении 1179 килограммов сильнодействующих наркотиков, которые ранее были изъяты в результате серии рейдов.
Партию запрещенных веществ сожгли 14 апреля.
Уничтоженные наркотики были ранее изъяты силовиками, которые проводили рейды на территории провинций Ла-Альтаграсия и Педро-де-Макорис, передает информационное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление генпрокуратуры Доминиканы.
Отмечается, что лишь в рамках последней операции, осуществленной 13 апреля, сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше полутора тонн наркотиков. Эти средства пока еще хранятся в качестве вещественных доказательств для судебного расследования.
По данным ведомства, в общей сложности за период с начала года в стране уже удалось уничтожить порядка 12 тыс. тонн различных запрещенных веществ.
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