ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге соцподдержку получат бездомные, имеющие старую прописку в городе
В Петербурге соцподдержку получат бездомные, имеющие старую прописку в городе
Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа
Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа
Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Борису Джонсону закрыли въезд в РоссиюБорису Джонсону закрыли въезд в Россию
Минюст: Дудь и Шульман признаны иноагентамиМинюст: Дудь и Шульман признаны иноагентами
В Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера «Москва»В Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера «Москва»
ФСБ сообщает о пресечении теракта на военном объекте под КалугойФСБ сообщает о пресечении теракта на военном объекте под Калугой
Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при ЧубайсеГлава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Борису Джонсону закрыли въезд в Россию


14:37
Борису Джонсону закрыли въезд в РоссиюФото: livejournal.com

Британскому премьеру Борису Джонсону и членам его кабинета закрыли въезд в РФ, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

В Москве соответствующее решение приняли в виде ответной меры.

Как информирует МИД РФ, в этот "стоп-лист" также были внесены глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и глава минюста королевства Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и глава МВД Прити Пател, а также ряд других руководителей ведомств.

Кроме того, в списке можно увидеть депутата парламента от консервативной партии Терезу Мэй, которая в прошлом занимала пост премьер-министра, замглавы министерства обороны Джеймса Хиппи и первого министра Шотландии Николу Стерджен, а также генерального прокурора Англии и Уэльса Суэллу Браверман.

В российском дипломатическом ведомстве выразили намерение расширить перечень. В "стоп-лист" внесут британских политических деятелей и парламентарией, действия которых "способствуют нагнетанию антироссийской истерии" и толкают Запад к применению "языка угроз в диалоге с Москвой", отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о встрече Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который приезжал в Киев на несколько часов 9 апреля. Представитель официального Лондона успел не только провести встречу в формате тет-а-тет с главой Украины, но и совершил в компании Зеленского получасовую прогулку по городу - они дошли до майдана Независимости. До того Украину посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После переговоров с Зеленским они отправились в город Буча, где были найдены захоронения убитых мирных жителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Медведев высказался о последствиях вступления Финляндии в НАТОМедведев высказался о последствиях вступления Финляндии в НАТО
Политолог Шульман уехала из РоссииПолитолог Шульман уехала из России
Греки извинились за действия своего правительстваГреки извинились за действия своего правительства
Экс-главу калининградского Мамоново осудили на 6 лет за убийствоЭкс-главу калининградского Мамоново осудили на 6 лет за убийство
В Петербурге арестовали девушку, обвиняемую в подмене ценников на ложные сведения о ВС РФВ Петербурге арестовали девушку, обвиняемую в подмене ценников на ложные сведения о ВС РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru