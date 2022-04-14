Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Борису Джонсону закрыли въезд в Россию

14:37

Фото: livejournal.com



Британскому премьеру Борису Джонсону и членам его кабинета закрыли въезд в РФ, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.



В Москве соответствующее решение приняли в виде ответной меры.



Как информирует МИД РФ, в этот "стоп-лист" также были внесены глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и глава минюста королевства Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и глава МВД Прити Пател, а также ряд других руководителей ведомств.



Кроме того, в списке можно увидеть депутата парламента от консервативной партии Терезу Мэй, которая в прошлом занимала пост премьер-министра, замглавы министерства обороны Джеймса Хиппи и первого министра Шотландии Николу Стерджен, а также генерального прокурора Англии и Уэльса Суэллу Браверман.



В российском дипломатическом ведомстве выразили намерение расширить перечень. В "стоп-лист" внесут британских политических деятелей и парламентарией, действия которых "способствуют нагнетанию антироссийской истерии" и толкают Запад к применению "языка угроз в диалоге с Москвой", отметили в ведомстве.



Ранее стало известно о встрече Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который приезжал в Киев на несколько часов 9 апреля. Представитель официального Лондона успел не только провести встречу в формате тет-а-тет с главой Украины, но и совершил в компании Зеленского получасовую прогулку по городу - они дошли до майдана Независимости. До того Украину посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После переговоров с Зеленским они отправились в город Буча, где были найдены захоронения убитых мирных жителей.



Автор: Злата Богатова

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