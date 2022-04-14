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Борису Джонсону закрыли въезд в Россию
14:37
Фото: livejournal.com
Британскому премьеру Борису Джонсону и членам его кабинета закрыли въезд в РФ, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.
В Москве соответствующее решение приняли в виде ответной меры.
Как информирует МИД РФ, в этот "стоп-лист" также были внесены глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и глава минюста королевства Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и глава МВД Прити Пател, а также ряд других руководителей ведомств.
Кроме того, в списке можно увидеть депутата парламента от консервативной партии Терезу Мэй, которая в прошлом занимала пост премьер-министра, замглавы министерства обороны Джеймса Хиппи и первого министра Шотландии Николу Стерджен, а также генерального прокурора Англии и Уэльса Суэллу Браверман.
В российском дипломатическом ведомстве выразили намерение расширить перечень. В "стоп-лист" внесут британских политических деятелей и парламентарией, действия которых "способствуют нагнетанию антироссийской истерии" и толкают Запад к применению "языка угроз в диалоге с Москвой", отметили в ведомстве.
Ранее стало известно о встрече Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который приезжал в Киев на несколько часов 9 апреля. Представитель официального Лондона успел не только провести встречу в формате тет-а-тет с главой Украины, но и совершил в компании Зеленского получасовую прогулку по городу - они дошли до майдана Независимости. До того Украину посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После переговоров с Зеленским они отправились в город Буча, где были найдены захоронения убитых мирных жителей.
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