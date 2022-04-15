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Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером
06:41
Фото: vk.com
Несколько успешных предпринимателей, родившихся и выросших в РФ, направили Forbes обращения с призывом не называть их российскими миллиардерами и не включать в соответствующие рейтинги.
В числе этих долларовых миллиардеров — Павел Дуров, Евгений Швидлер и Юрий Мильнер, а также ряд других известных бизнесменов, отмечает издание.
В последние месяцы существенно увеличилось число "связанных с Россией" бизнесменов, которые просят американский Forbes больше не называть их представителями РФ. В публикации отмечается, что впервые такого рода обращения начали поступать еще несколько лет назад.
После введения антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов, ЕС и Великобритании, а также других стран в связи с проведением военной спецоперации РФ на Украине, подобные просьбы были получены изданием от уроженца Петербурга Павла Дурова, братьев Игоря и Дмитрия Бухманов, Юрия Мильнера, Евгения Швидлера и еще целого ряда крупных бизнесменов.
Представитель основателя "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова пояснил, что бизнесмен покинул РФ уже достаточно давно и возвращаться пока не планирует. В 2013 году он стал гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, а минувшей осенью оформил французский паспорт, проживая при этом в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram.
Братья Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие в 2004 году в Вологде компанию по разработке мобильных игр Playrix, еще несколько лет назад практически полностью перенесли свой бизнес на территорию Ирландии. В 2016 году бизнесмены эмигрировали в Израиль, а в настоящее время живут в британской столице.
Кроме того, такого рода обращение направил журналу один из основателей технологической компании Revolut Николай Сторонский (Ник Сторонски). Родившись в России, он покинул страну в 20-летнем возрасте и сейчас является подданным Великобритании.
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