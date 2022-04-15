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Сенат Колумбии анализирует спорную военную операцию


15.4.2022 18:38
Иван ДукеФото: livejournal.com
Иван Дуке

Комиссия Сената Колумбии намерена проанализировать военную операцию, которая проводилась в конце минувшего марта в муниципалитете Пуэрто-Легизамо.

В ходе мероприятий, осуществлявшихся совместно военными и полицией, погибли одиннадцать местных жителей, передает Prensa Latina.

Как указывалось ранее в официальных заявлениях местных властей, совместная операция армии и полиции, прошедшая 28 марта, была необходима для ликвидации членов преступных группировок. Речь шла о сообществах, которые имеют отношение к незаконному обороту наркотиков и другим тяжким преступлениями.

Ряд правозащитных организаций после действий колумбийских силовиков заявил, что эта операция была сравнима с бойней. В ходе мероприятий были убиты мирные жители, среди которых оказались беременная женщина и несовершеннолетний, после чего начали высказываться сомнения в эффективности военного руководства Колумбии.

Кроме того, ситуация усугубилась из-за того, что погибших местных жителей военные зафиксировали как комбатантов. После инцидента колумбийского президента Ивана Дуке вызвали в Совет безопасности ООН, где он выступил с отчетом в защиту необходимости проведения этой операции.

В Колумбии выступление Дуке в ООН сочли обманчивым. Организации гражданского общества страны охарактеризовали отчет, представленный президентом 12 апреля, как попытку ввести в заблуждение. Ряд политических партий подвергли версию главы государства резкой критике. По их мнению, Дуке не представил реальной оценки того, как выполняется подписанное в 2016 году Мирное соглашение о прекращении конфликта между властями и FARC.

Отмечается, что в ходе своего выступления в ООН Дуке неоднократно делал акцент на том, как успешно работает его администрация в этом направлении. Все обвинения со стороны ООН в преследовании политических оппонентов и правозащитников, а также в росте преступности и насилия в Колумбии президент страны при этом решительно отвергал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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