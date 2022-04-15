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В камчатском Вилючинске за день двое детей сломали ноги на обледенелых качелях
15.4.2022 18:04
Фото: кадр видео с youtube.com
Следственные органы Камчатского края приступили к проверке по факту травм, которые получили в течение суток два ребенка.
Установлено, что девятилетние ребята серьезно пострадали на одних и тех же качелях, информирует пресс-служба регионального ведомства.
Двое детей переломали ноги в течение суток, пытаясь покачаться на одних и тех же обледенелых качелях, рассказали представители СУ СКР по Камчатскому краю. Оба ребенка пострадали накануне, 14 апреля, на центральной площади закрытого административно-территориального образования Вилючинск.
В ходе начатого разбирательства установлено, что под качелями появился толстый ледяной нарост. В результате девятилетний мальчик, пытаясь покачаться, получил переломы обеих ног. Как пояснили следователи, конечности школьника оказались зажаты между сиденьем и образовавшейся внизу ледяной глыбой. Позднее в аналогичной ситуации повредила ногу девочка, являющаяся ровесницей пострадавшего мальчика.
Проверочные мероприятия по факту происшествий сейчас проводит и местная прокуратура. В ведомстве сообщили, что по итогам предварительного осмотра выяснилось, что данный объект находился в состоянии, которое не соответствует требованиям безопасности. К настоящему времени эти качели уже демонтировали.
Процессуальное решение о возможном возбуждении уголовного дела примут по итогам доследственной проверки.
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