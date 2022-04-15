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Мэра болгарской Варны обвинили в халатности


15.4.2022 17:32
Мэра болгарской Варны обвинили в халатностиФото: liderbulgaria.bg

Обвинение в халатности официально предъявлено мэру болгарского города Варна Ивану Портных, передают местные СМИ.

По мнению прокуратуры страны, действия чиновника могли повлечь за собой целый ряд крупных коммунальных аварий.

Как пишет софийская газета "Факты", мера пресечения в отношении Ивана Портных пока не применялась. При этом официальные источники пока не разглашают какие-либо детали разбирательства, связанного с мэром Варны.

Ранее из-за серии разрывов в канализационной системе около Варненского озера – наиболее крупного и глубокого лиманного водоема на территории побережья Черного моря в стране – в воду попало значительное количество нечистот.

Известно также, что на ремонтные работы этих конструкций в начале нынешнего года власти направили сотни тысяч долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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