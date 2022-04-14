Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье трое бывших полицейских осуждены за выбивание показаний

14.4.2022 19:40

Фото: vk.com



В Приморском крае вынесен приговор по делу трех бывших сотрудников полиции, информирует прокуратура региона.



Суд признал их виновными и приговорил к реальным срокам лишения свободы.



По данным надзорного ведомства, в превышении полномочий с применением насильственных методов признали виновными экс-начальника отдела угрозыска и двух оперуполномоченных Муниципального отдела МВД России "Кавалеровский". Бывшие полицейские получили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и три с половиной года.



В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что осенью 2019 года полицейскими проводилась проверка по факту безвестного исчезновения гражданина. Силовики пытались добиться от местного жителя ложных показаний о причастности к пропаже человека. В результате они в течение более двух суток незаконно удерживали мужчину и избивали его. Кроме того, потерпевшего увезли в лес, где приковали к дереву наручниками. В таком состоянии ему пришлось находиться около часа, но он так и согласился на признание. После этого полицейские отпустили свою жертву.



В действительности пропавший человек был смертельно ранен во время охоты, и к этому инциденту были причастны представители того же отдела полиции, где попытались скрывать преступление. Ранее их уже привлекли к ответственности, они получили наказание, которое сейчас отбывают наказание.



Ранее к длительным срокам за взяточничество были приговорены двое бывших высокопоставленных полицейских в Орле. Как установил суд, сумма взятки должна была составить четыре миллиона рублей, но фигуранты успели получить лишь половину. Замначальника полиции по оперативной работе регионального УМВД России Федор Козин, который ранее был на время отстранен от занимаемой должности, и экс-руководитель отделения No 3 подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Павел Кленышев получали деньги через посредников.



Денежные средства должны были обеспечить бездействие высокопоставленных силовиков по имеющимся материалам процессуальных проверок. Кроме того, Козин, будучи начальником УЭБиПК местного УМВД, располагал информацией о хищении с хлебной базы зерна. Однако он препятствовал принятию процессуального решения по этим фактам, злоупотребляя своими служебными полномочиями.



Автор: Злата Богатова

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