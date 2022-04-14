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Три человека пропали у берегов Сахалина после опрокидывания лодки


14.4.2022 10:11
Три человека пропали у берегов Сахалина после опрокидывания лодкиФото: vk.com

В Татарском проливе у юго-западного побережья острова Сахалин перевернулась лодка, в которой находились четверо местных жителей.

Спасти удалось лишь одного человека, трое числятся пропавшими, сообщили представители Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

По данным ведомства, опрокидывание маломерного судна могло произойти из-за плохих погодных условий. ЧП случилось в минувший понедельник, 11 апреля, в акватории Татарского пролива. Одного из местных жителей, оказавшихся в воде, спас оказавшийся рядом экипаж полупогружной плавучей буровой установки (ППБУ) "Полярная звезда".

Местонахождение трех человек пока не установлено, ведутся их поиски. Как пишут региональные СМИ, местные жители вышли в море, чтобы проверить ловушки, расставленные ими ранее для поимки осьминогов.

Следственные органы по факту происшествия завели уголовное дело по ч. 3 ст. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух или более человек). Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Приморье был найден мертвым охотник, выпавший из перевернувшейся надувной лодки на реке Арсеньевка. Тело погибшего мужчины 1967 г.р. обнаружили родственниками.

Напомним, на севере Нигерии не менее двадцати шесть человек стали жертвами опрокидывания лодки. Трагедия случилась на реке Шагари, где погибли пятеро детей и двадцать одна женщина. Сведений о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало.




Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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