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В Нигерии количество жертв нападения выросло до 154
13.4.2022 20:01
Фото: juicyecumenism.com
В результате инцидента в нигерийском штате Плато в центре страны погибли, по последним официальным данным, 154 человека.
Об этом сегодня передает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.
Как заявили в районной администрации, жертвами инцидента, случившегося на территории региона Гарга, стали не менее 154 человек. Количество погибших было уточнено, когда нашли останки тех, кто пытался спрятаться от вооруженных бандитов в окрестностях деревни.
Ранее местные власти сообщили о гибели двадцати трех человек. Все они были убиты во время двух нападений, совершенных боевиками в двух населенных пунктах в штатах Бенуе и Плато.
Правоохранительные органы Нигерии выяснили, что злоумышленники прибыли на нескольких мотоциклах, сразу после чего открыли беспорядочный огонь по местным жителям. Нападавшие успели разграбить и сжечь несколько домов, в том числе, магазинов, одновременно преследуя тех, кто пытался скрыться их деревень и спрятаться в зарослях.
Сейчас в пострадавшие регионы направили дополнительные подразделения военных. Силовикам предстоит разыскивать бандитов и обеспечивать правопорядок.
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