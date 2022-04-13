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В Нигерии количество жертв нападения выросло до 154


13.4.2022 20:01
В Нигерии количество жертв нападения выросло до 154Фото: juicyecumenism.com

В результате инцидента в нигерийском штате Плато в центре страны погибли, по последним официальным данным, 154 человека.

Об этом сегодня передает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Как заявили в районной администрации, жертвами инцидента, случившегося на территории региона Гарга, стали не менее 154 человек. Количество погибших было уточнено, когда нашли останки тех, кто пытался спрятаться от вооруженных бандитов в окрестностях деревни.

Ранее местные власти сообщили о гибели двадцати трех человек. Все они были убиты во время двух нападений, совершенных боевиками в двух населенных пунктах в штатах Бенуе и Плато.

Правоохранительные органы Нигерии выяснили, что злоумышленники прибыли на нескольких мотоциклах, сразу после чего открыли беспорядочный огонь по местным жителям. Нападавшие успели разграбить и сжечь несколько домов, в том числе, магазинов, одновременно преследуя тех, кто пытался скрыться их деревень и спрятаться в зарослях.

Сейчас в пострадавшие регионы направили дополнительные подразделения военных. Силовикам предстоит разыскивать бандитов и обеспечивать правопорядок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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