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Власти Франции выдворяют шестерых российских дипломатов
12.4.2022 04:28
Фото: vk.com
Французские власти объявили нежелательными персонами сразу шесть российских дипломатов, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел этого европейского государства.
Как стало известно, в ведомство вызвали временного поверенного в делах РФ, чтобы сообщить ему о решении официального Парижа.
Французское дипломатическое ведомство отмечает, что решение было принято по итогам "очень долгого расследования". В результате действий Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) удалось выявить тайную операцию, которая проводилась на территории Франции представителями спецслужб РФ.
В коммюнике, появившемся на официальном портале МИД Франции отмечается, что под дипломатическим прикрытием действовали шесть российских агентов. Все они были объявлены персонами нон грата и должны возвратиться в РФ.
Ранее во Франции конфисковали полотно "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, владельцем которого является российский миллиардер Петр Авен. По данным Le Monde, соответствующее решение власти страны приняли в рамках санкций, объявленных Евросоюзом в отношении ряда россиян.
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