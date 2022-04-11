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В колонии под Саратовом убит заключенный
11.4.2022 18:36
Фото: kam24.ru
Правоохранительные органы Саратовской области выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в одной из колоний на территории региона.
По предварительным данным, один заключенный был убит, еще трое получили ранения.
Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело после гибели заключенного в одной из колоний региона, указано в сообщении на сайте местного СУ СКР. В каком именно исправительном учреждении произошел конфликт со смертельным исходом, представители ведомства не уточняют.
Известно лишь, что между осужденными произошла ссора на бытовой почве. В ходе выяснения отношений пострадали четверо арестантов, один из них погиб. Причиной смерти, по предварительным данным, стали колото-резаные раны в области шеи и груди. Остальным осужденным сейчас оказывают квалифицированную помощь медики.
Личность убийцы пока еще не установлена, отмечается в сообщении. Обстоятельства инцидента выясняются.
Как пояснили в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, после случившегося они проводят служебную проверку, сообщает "Интерфакс".
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