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Путин снял с должности замглавы МЧС России Ничипорчука
17:29
Фото: mchs.gov.ru
Освобожден от должности замначальника МЧС РФ Виктор Ничипорчук, передает ТАСС.
С содержанием соответствующего указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Как указывается в официальном тексте, Ничипорчук больше не занимает пост замглавы Министерства по делам ГО и ЧС, ликвидации последствий стихийных бедствий РФ. Со ссылкой на источник в ведомстве ТАСС отмечает, что он подал заявление об уходе с этого высокого поста по собственному желанию.
Виктор Михайлович Ничипорчук занял этот пост в начале лета 2020 года, после чего он курировал работу департамента информационных технологий и связи. До того Ничипорчук трудился в качестве замруководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС РФ".
Как отмечает Cnews, отвечавший за процессы цифровой трансформации, включая цифровизацию министерства, автоматизацию и перевод подразделений МЧС на новые технологии, Ничипорчук оказался первым, кто занял в российском ведомстве такой пост.
Напомним, около двух лет назад премьер-министр РФ Михаил Мишустин указывал на необходимость формирования в России "цифрового спецназа" в целях осуществления цифровой трансформации структур госвласти. Глава правительства отмечал, что от того, насколько будут освоены новейшие технологии, может зависеть эффективность управления страной.
В конце 2021 года врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью РБК назвал цифровизацию одним из основных направлений деятельности ведомства, кроме задач, связанных с оперативным реагированием. Он также подчеркивал, что современные технологии предназначены не только для предупреждения ЧС, но и ведения "умного надзора", чтобы отслеживать, как разными организациями соблюдаются существующие правила безопасности.
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