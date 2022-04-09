|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин и Лукашенко 11 апреля посетят космодром Восточный
16:14
Фото: vk.com
Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетят космодром Восточный в Амурской области, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Визит запланирован на 11 апреля, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря российского президента, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на самое ближайшее время.
Официальный представитель Кремля в беседе с журналистами также прокомментировал возможность встречи главы РФ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Пескова, как только будут достигнуты какие-либо конкретные договоренности, об этом будет своевременно сообщено.
Ранее намерение в скором времени провести переговоры с Путиным выразил глава белорусского государства. Лукашенко сообщил о своих планах в минувший четверг, 7 апреля, в ходе заседания Совбеза РБ, которое проходило в расширенном формате.
Предполагается, что в рамках официального визита в Россию Лукашенко посетит космодром Восточный и Владивосток. Как передает БелТА, политик приедет на Дальний Восток уже завтра, 11 апреля.
Напомним, 1 апреля между Путиным и Лукашенко состоялся телефонный разговор, во время которого обсуждались наиболее важные и актуальные вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции. Особое место в беседе заняли события, связанные с проведением военной спецоперации по защите Донбасса и российско-украинские переговоры.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|