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Путин и Лукашенко 11 апреля посетят космодром Восточный


16:14
Путин и Лукашенко 11 апреля посетят космодром ВосточныйФото: vk.com

Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетят космодром Восточный в Амурской области, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Визит запланирован на 11 апреля, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на самое ближайшее время.

Официальный представитель Кремля в беседе с журналистами также прокомментировал возможность встречи главы РФ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Пескова, как только будут достигнуты какие-либо конкретные договоренности, об этом будет своевременно сообщено.

Ранее намерение в скором времени провести переговоры с Путиным выразил глава белорусского государства. Лукашенко сообщил о своих планах в минувший четверг, 7 апреля, в ходе заседания Совбеза РБ, которое проходило в расширенном формате.

Предполагается, что в рамках официального визита в Россию Лукашенко посетит космодром Восточный и Владивосток. Как передает БелТА, политик приедет на Дальний Восток уже завтра, 11 апреля.

Напомним, 1 апреля между Путиным и Лукашенко состоялся телефонный разговор, во время которого обсуждались наиболее важные и актуальные вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции. Особое место в беседе заняли события, связанные с проведением военной спецоперации по защите Донбасса и российско-украинские переговоры.

Автор: Злата Богатова

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