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Ройзман обжаловал штрафы за дискредитацию ВС РФ
9.4.2022 20:30
Фото: polittech.org
Апелляционные жалобы подали адвокаты бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на два решения Октябрьского районного суда о назначение штрафов, передает "Интерфакс".
Экс-градоначальника уральской столицы привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ.
Как сообщила агентству защитник Евгения Ройзмана Юлия Федотова, жалобы на решения судов, вынесенные 29 марта, были поданы по почте. Третье решение пока еще адвокат не получила, пояснила Федотова. Защита бывшего мэра Екатеринбурга в своих жалобах указала на то, что без экспертизы принимать "решение о наличие или отсутствии дискредитации" не представляется возможным.
На текущий момент в отношении Ройзмана в общей сложности оформили уже три протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, которые были направлены на дискредитацию действий ВС РФ). Основанием для начала разбирательства послужили публикация в соцсети и размещение ссылки, а также видеозапись, появившаяся на одном из популярных сервисов.
В конце минувшего марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Ройзмана виновным по двум из них. Экс-мэру были назначены штрафы в совокупности на 100 тыс. рублей. В четверг, 7 апреля, Ройзману выписали еще один штраф в размере 50 тыс. рублей по третьему протоколу о правонарушении.
Сам Евгений Ройзман продолжает настаивать на своей невиновности.
Ранее привлекли к ответственности за дискредитацию действий ВС России руководителя пермского благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрия Жебелева, который в прошлом являлся советником губернатора Пермского края. По данным ТАСС, его оштрафовали на 30 тыс. рублей.
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