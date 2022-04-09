Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В горах Бурятии погиб турист, еще один пострадал

9.4.2022 18:38

Фото: climbing.ru



Во время турпохода на горе Мунку-Сардык в Бурятии погиб турист, еще один получил ранения и сейчас госпитализирован, передает пресс-служба республиканского агентства по делам ГО и ЧС.



ЧП случилось на территории Окинского района.



В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал о туристах, которым потребовалась помощь, когда они пытались совершить восхождение на вершину Мунку-Сардык. Группа не была официально зарегистрирована. Численность ее пока не уточняется.



В сообщении, принятом экстренными службами региона, говорилось о том, что двое мужчин упали, находясь в верховьях указанной горы. В результате один турист получил смертельные ранения и сразу погиб, второй из-за повреждений утратил способность двигаться самостоятельно.



Спасатели, выдвинувшиеся к месту происшествия, смогли эвакуировать травмированного туриста, после чего он был сразу же передан медикам. Пострадавшему оказывают помощь в ЦРБ населенного пункта Кырен. Информации о состоянии мужчины из официальных источников пока не поступало.



Гора Мунку-Сардык находится на границе Бурятии и Монголии. Она считается наиболее высокой вершиной Саян, высота горы составляет 3491 метра.



Автор: Злата Богатова

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