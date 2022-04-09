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В горах Бурятии погиб турист, еще один пострадал
9.4.2022 18:38
Фото: climbing.ru
Во время турпохода на горе Мунку-Сардык в Бурятии погиб турист, еще один получил ранения и сейчас госпитализирован, передает пресс-служба республиканского агентства по делам ГО и ЧС.
ЧП случилось на территории Окинского района.
В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал о туристах, которым потребовалась помощь, когда они пытались совершить восхождение на вершину Мунку-Сардык. Группа не была официально зарегистрирована. Численность ее пока не уточняется.
В сообщении, принятом экстренными службами региона, говорилось о том, что двое мужчин упали, находясь в верховьях указанной горы. В результате один турист получил смертельные ранения и сразу погиб, второй из-за повреждений утратил способность двигаться самостоятельно.
Спасатели, выдвинувшиеся к месту происшествия, смогли эвакуировать травмированного туриста, после чего он был сразу же передан медикам. Пострадавшему оказывают помощь в ЦРБ населенного пункта Кырен. Информации о состоянии мужчины из официальных источников пока не поступало.
Гора Мунку-Сардык находится на границе Бурятии и Монголии. Она считается наиболее высокой вершиной Саян, высота горы составляет 3491 метра.
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