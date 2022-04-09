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В США расследуют случаи жестокого обращения с несовершеннолетними афганскими беженцами
9.4.2022 11:34
Фото: imag.one
Власти американского штата Мичиган начали расследование в связи с подозрениями в жестоком обращении с афганскими детьми, которые были вывезены ранее в США без сопровождения взрослых родственников.
Проверку проводят органы здравоохранения и социальные службы, передает ИА "Тасним".
По словам представителя местных властей Боба Виттона, расследование инициировано в отношении НКО Samaritas ("Самаритяне"), действующей в штате. Соцслужбы уже предприняли меры по защите несовершеннолетних от жестокого обращения и взаимодействуют с соответствующими федеральными властями.
Ранее в американских СМИ появились публикации о пострадавших в штате детях, которых эвакуировали из Афганистана из-за прихода к власти в стране талибов (члены запрещенной в РФ организации). Отмечалось, что подобные случаи были зафиксированы в различных центрах на территории Мичигана, связанных с Samaritas. Как указывалось в соответствующем отчете, персонал избил афганского мальчика, узнав, что он совершал молитву. Кроме того, могли иметь место сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних.
Компанию Samaritas контролирует лютеранская организация по иммиграции и предоставлению убежища. Она входит в число девяти агентств, которые ранее оформили контракт с Федеральным управлением по расселению беженцев Соединенных Штатов. Как заявил исполнительный директор Samaritas Кевин Ван ден Буш, руководство организации готово взаимодействовать с властями в рамках этого разбирательства.
По данным CNN News Network, в результате экстренной эвакуации, начатой в Афганистане в прошлом августе, из страны в США вывезли около полутора тысяч осиротевших детей.
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