|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песков: Россия понесла значительные потери на Украине
7.4.2022 21:16
Фото: kapital-rus.ru
Значительными назвал потери, которые российские военные понесли за период спецоперации на территории Украины, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина говорил на эту тему в эфире британского телевизионного канала Sky News, сообщает ТАСС.
Как указал Песков, российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, к настоящему времени "понесли значительные потери". По словам официального представителя Кремля, "это огромная трагедия".
24 февраля глава РФ Владимир Путин сделал заявление о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
Согласно последним официальным данным, погиб 1 351 военнослужащий РФ, участвовавший в спецоперации, еще 3 825 были ранены. Первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской объявил об этом 25 марта. До того сведения о потерях российской стороны на уровне министерства обороны официально озвучивались 2 марта, в тот момент сообщалось о 498 погибших военных.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|