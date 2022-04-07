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Песков: Россия понесла значительные потери на Украине


7.4.2022 21:16
Песков: Россия понесла значительные потери на УкраинеФото: kapital-rus.ru

Значительными назвал потери, которые российские военные понесли за период спецоперации на территории Украины, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина говорил на эту тему в эфире британского телевизионного канала Sky News, сообщает ТАСС.

Как указал Песков, российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, к настоящему времени "понесли значительные потери". По словам официального представителя Кремля, "это огромная трагедия".

24 февраля глава РФ Владимир Путин сделал заявление о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Согласно последним официальным данным, погиб 1 351 военнослужащий РФ, участвовавший в спецоперации, еще 3 825 были ранены. Первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской объявил об этом 25 марта. До того сведения о потерях российской стороны на уровне министерства обороны официально озвучивались 2 марта, в тот момент сообщалось о 498 погибших военных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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