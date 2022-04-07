Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Швейцарии блокировали российские активы на $8 млрд

7.4.2022 20:34

Фото: switzerlandvisas.co.uk



В Швейцарии заблокировали активы РФ на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8 млрд), передает Bloomberg.



Со ссылкой на представителя швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвина Боллинджера отмечается, что за период с 24 марта объем замороженных российских активов увеличился почти на треть.



В последних числах минувшего марта SECO информировал о заморозке активов России на сумму 5,75 млрд швейцарских франков. Как поясняли тогда в госсекретариате, наличные и банковские счета, объекты недвижимости и дорогостоящие предметы искусства не были конфискованы, все они остались в собственности владельцев. Как пояснил Боллинджера, увеличение объема замороженных активов за период с 24 марта на 30% говорит о том, что Швейцария выполняет обязательства в соответствии с санкциями, введенными ранее в отношении РФ.



В общей сложности объем российских активов в Швейцарии может составлять до 200 млрд швейцарских франков. При этом ограничения распространяются не на всех граждан РФ, отмечает агентство. По словам Боллинджера, в санкционные списки внесены порядка 900 россиян. При этом "очень немногие" из них являются владельцами недвижимости в Швейцарии. Еще меньшее количество граждан РФ - налогоплательщики, пояснил представитель SECO.



Напомним, в конце февраля не входящая в Евросоюз Швейцария объявила, что вслед за ЕС намерена ввести санкции в отношении депутатов Государственной думы РФ и некоторых российских бизнесменов. Кроме того, власти страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов, связанных с РФ. В марте общий список антироссийских ограничений в Швейцарии привели в соответствие с аналогичным перечнем Брюсселя.



Ранее стало известно, что в Швейцарии заморозили как минимум десять объектов недвижимости, владельцами которых являются российские предприниматели.



Как уже сообщалось, во Франции были заморожены активы ЦБ России в совокупности на 22 млрд евро. Меры затронули также накопления и дорогостоящую недвижимость ряда частных лиц, оказавшихся в санкционных списках стран Запада, рассказал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. По словам главы финансового ведомства, блокированы счета физлиц в учреждениях страны, в общей сумме около €150 млн. Ограничительные меры коснулись и объектов недвижимости на территории Франции, которые принадлежат примерно тридцати гражданам РФ. Совокупная их стоимость, пояснил министр, составляет порядка "полмиллиарда евро".



Автор: Злата Богатова

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