Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

14:21

Фото: smi2.net



После затяжной болезни ушел из жизни председатель Либерал-демократическую партию России (ЛДПР) Владимир Жириновский.



Информацию о смерти политика подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает агентство "Интерфакс".



По словам Вячеслава Володина, поступили сведения о том, что Владимир Вольфович Жириновский скончался "после тяжелой и продолжительной болезни". Спикер Госдумы сообщил об этом в ходе очередного заседания. Володин предложил почтить память политика минутой молчания, после чего деятельность Государственной думы была прервана на час.



Жириновскому 25 апреля могло бы исполниться семьдесят шесть лет. Он родился в 1946 году в Алма-Ате. В 1989 году совместно с Владимиром Богачевым он основал Либерал-демократическую партию Советского Союза, которая позднее была переименована в ЛДПР). С 1993 года Жириновский является депутат Госдумы РФ.



По данным открытых источников, в начале февраля, когда политик проходил очередной медосмотр в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ, врачи выявили у него признаки начинающейся пневмонии. Жириновскому настоятельно посоветовали лечение в стационаре под постоянным наблюдением специалистов.



Жириновский дал согласие на госпитализацию в главный корпус больницы, который находится в Крылатском. Глава ЛДПР при этом настаивал, чтобы ему позволили постоянно поддерживать контакт с подчиненными, чтобы он мог работать в удаленно. Врачи разрешили ему использовать телефоны, а личные поручения помощнику политик время от времени передавал через защитную перегородку из стекла.



Некоторое время назад в прессе начали появляться слухи о резком ухудшении состояния и даже смерти политика, госпитализированного из-за коронавируса. В ЛДПР неизменно заявляли о том, что лидер партии постепенно идет на поправку.



Автор: Злата Богатова

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