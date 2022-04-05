|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
14:21
Фото: smi2.net
После затяжной болезни ушел из жизни председатель Либерал-демократическую партию России (ЛДПР) Владимир Жириновский.
Информацию о смерти политика подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает агентство "Интерфакс".
По словам Вячеслава Володина, поступили сведения о том, что Владимир Вольфович Жириновский скончался "после тяжелой и продолжительной болезни". Спикер Госдумы сообщил об этом в ходе очередного заседания. Володин предложил почтить память политика минутой молчания, после чего деятельность Государственной думы была прервана на час.
Жириновскому 25 апреля могло бы исполниться семьдесят шесть лет. Он родился в 1946 году в Алма-Ате. В 1989 году совместно с Владимиром Богачевым он основал Либерал-демократическую партию Советского Союза, которая позднее была переименована в ЛДПР). С 1993 года Жириновский является депутат Госдумы РФ.
По данным открытых источников, в начале февраля, когда политик проходил очередной медосмотр в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ, врачи выявили у него признаки начинающейся пневмонии. Жириновскому настоятельно посоветовали лечение в стационаре под постоянным наблюдением специалистов.
Жириновский дал согласие на госпитализацию в главный корпус больницы, который находится в Крылатском. Глава ЛДПР при этом настаивал, чтобы ему позволили постоянно поддерживать контакт с подчиненными, чтобы он мог работать в удаленно. Врачи разрешили ему использовать телефоны, а личные поручения помощнику политик время от времени передавал через защитную перегородку из стекла.
Некоторое время назад в прессе начали появляться слухи о резком ухудшении состояния и даже смерти политика, госпитализированного из-за коронавируса. В ЛДПР неизменно заявляли о том, что лидер партии постепенно идет на поправку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|