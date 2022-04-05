Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы продукты, снижающие боль при ревматоидном артрите

5.4.2022 20:16

Фото: livejournal.com



Снизить болезненные ощущения в суставах людям, страдающим от ревматоидного артрита, поможет веганская диета, выяснили американские специалисты.



Соответствующее исследование проводили представители Университета Джорджа Вашингтона, опубликовавшие отчет в American Journal of Lifestyle Medicine.



Американские исследователи разделили на две группы участников эксперимента, у которых в прошлом врачи диагностировали ревматоидный артрит. На протяжении четырех недель первой группе было предложено придерживаться растительной диеты, в которую постепенно вводили различные продукты животного происхождения. Все, кто вошел во вторую группу, в течение этого времени питался как хотел. Через девять недель участники поменялись диетами.



Как выяснилось после завершения эксперимента, болезненные ощущения в суставах существенно снижались, когда люди соблюдали растительную диету. Также становились меньше показатели по шкале DAS28, которую используют для определения тяжести протекания ревматоидного артрита. Кроме того, состоящий из растительной пищи рацион способствовал уходу лишнего веса и приводил в норму уровень "плохого" холестерина, отмечают ученые.



В исследовании участвовали сорок четыре человека с этим диагнозом. Растительный рацион, который им предлагали американские исследователи, включал в себя фрукты и овощи, крупы и орехи, бобовые и сою.



Автор: Злата Богатова

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