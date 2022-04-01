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Глава НЛМК: Переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков


10:36
Глава НЛМК: Переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынковФото: livejournal.com

Глава НЛМК Владимир Лисин предположил, что из-за перехода на рублевые платежи РФ может быть выброшена с рынков.

Бизнесмен считает, что необходимо в полном объеме изучить вероятные последствия мер, которые стремительно принимаются в последнее время, передает газета "Коммерсантъ".

Рост числа товаров, которые предлагается экспортировать за рубли, способно привести к тому, что РФ будет выброшена с международных рынков, предположил глава совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. По его мнению, если с поставками российского газа еще может что-то получиться, то довольно трудно представить, как убедить потенциальных покупателей за рубежом приобретать за рубли "удобрения, зерно, нефть, металлы, лес".

Лисин также отметил, что борьба "за экспортные рынки, где нас никто не ждет", продолжалась в течение десятилетий, выстраивались торговые связи с клиентами в семидесяти государствах. Сейчас же им предлагается перестроиться на рублевые расчеты, "нести валютные риски". Кроме того, из-за логистических трудностей усложнилась доставка товаров до потребителей, констатировал глава НЛМК.

Как подчеркнул предприниматель, последствия шагов, которые стремительно предпринимаются в последние дни, в полном объеме еще не были проанализированы. Лисин отметил, что "скорость должна уступить место выверенности, адекватности", иначе последствия могут быть "разрушительными для отечественной промышленности", а в ней заняты миллионы жителей РФ.

Ранее глава РФ Владимир Путин объявил о решении перевести оплату поставок российского газа в недружественные страны на рубли. В случае отказа европейцев платить за топливо таким образом РФ не намерена поставлять его бесплатно, подчеркнул позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Позже спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступил с предложением расширить список товаров, которые могут экспортироваться за рубли. По его словам, таким образом можно продавать зерно, лес и нефть - по аналогии с тем, как должны будут производиться расчеты за поставки газа в страны, которые были признаны Москвой недружественными.

Напомним, в конце марта вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил об отказе стран G7 от оплаты российского газа в рублях. Отвечая на вопрос, что может случиться, если РФ сейчас закроет краны, представитель официального Берлина подчеркнул, что в Европе "готовы ко всем сценариям". На эту тему также высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, который указал, что в контрактах на поставки природного газа из РФ предусмотрена оплата в долларах или евро.

Автор: Злата Богатова

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