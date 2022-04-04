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Gazprom Germania переходит под управление германского регулятора


4.4.2022 18:36
Gazprom Germania переходит под управление германского регулятораФото: feednews.com

Министерство экономики ФРГ приняло решение отдать компанию Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства.

С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Роберт Хабек, передает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, глава Минэкономики ФРГ заявил, что попечительское управление в период до 30 сентября будет осуществляться Федеральным сетевым агентством. Как пояснил Роберт Хабек, речь идет о "временной регулировке". Решение правительства Германии Хабек объяснил необходимость сделать все для обеспечения энергобезопасности страны.

Gazprom Germania GmbH управляет критически важной инфраструктурой в Германии, имея огромное значение для газоснабжения, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что любого рода участие в подобных активах инвесторов не из Евросоюза должно осуществляться лишь после соответствующего одобрения со стороны Министерства экономики ФРГ.

Напомним, 31 марта 2022 года группа "Газпром" прекратила принимать участие в компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Как указывалось в сообщении холдинга, ему больше не принадлежит дочернее предприятие "Газпром экспорт бизнес-сервисы", зарегистрированное в Петербурге и являющееся единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

Ранее Bloomberg рассказал, что в Берлине ищут покупателя на активы "Газпрома". Власти Германии намерены найти частных покупателей для активов компании в стране, предложив в качестве поддержки госкредиты банка KfW IPEX-Bank, рассказало агентство со ссылкой на собственные информированные источники. Отмечалось, что руководство Германии в виде исключительных шагов уже не исключает национализации некоторых частей Gazprom Germania. Пока же в ФРГ смогли добиться "неоднозначного прогресса" в попытках спасти компанию.

В конце минувшего марта также появились сведения о проверках в офисах "дочек" "Газпрома" в Германии. Как сообщал Bloomberg, меры были инициированы властями Евросоюза в рамках расследования, связанного с причинами повышения стоимости газа в ЕС. Проверки осуществлялись в офисах Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, а также других подразделений "Газпрома" в ФРГ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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