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Кадырова возмутили слова Пескова о патриотизме Урганта


04:45
Кадырова возмутили слова Пескова о патриотизме УргантаФото: surfingbird.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, высказавшегося об уехавшем из РФ Иване Урганте и назвавшем шоумена патриотом.

Политик оставил соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.

Прокомментировав заявление пресс-секретаря президента РФ, Кадыров выразил удивление по поводу того, что проявить патриотизм можно таким образом - критикуя действия Москвы, а потом уехав за рубеж, "причем громко и пафосно". Глава Чечни отметил, что вероятно случилась некая переоценка понятия "патриотизм", а он этого не заметил. Кадыров также счел "какой-то не созревшей" шкалу приоритетов Пескова. По мнению политика, с этим необходимо что-то делать.

Кадыров добавил, что ему не понравились действия Пескова, когда чеченскому лидеру было присвоено звание генерал-лейтенанта. Официальный представитель Кремля оставил это событие без комментариев, пояснив позднее, что не знал о соответствующем указе. Как заявил глава Чечни, он вместе "днем и ночью" занимается проведением спецоперации вместе "со всеми силовиками и добровольцами". Поэтому его вполне можно "было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать". Кадырова возмутили слова Пескова, который лишь отметил, что "не видел указа".

Ранее пресс-секретарь главы РФ высказался о тех, кто в последнее время уехал из России, указав, что не воспринимает их как врагов государства. По словам Пескова, эти люди могли испугаться либо не разобрались в происходящих сейчас событиях. Говоря об этом, официальный представитель Кремля упомянул известного российского телеведущего и шоумена Ивана Урганта. Песков назвал его большим патриотом и указал, что тот может иметь собственное мнение.

Ранее председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой за пределы РФ. Известная актриса дала откровенное интервью, в котором подтвердила, что находится в Латвии вместе с детьми. Неприлично покидать страну, когда ей тяжело, заявил художественный руководитель Московского театра Et Cetera. Александр Калягин полагает, что многие культурные деятели, покинувшие РФ, приняли решение, не разобравшись в ситуации до конца.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 283

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