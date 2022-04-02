Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США

11:15

Фото: wsjournal.ru



Польша открыта для размещения на ее территории американского ядерного оружия, сообщил вице-премьер этого европейского государства Ярослав Качиньский, который возглавляет Комитет по нацбезопасности и делам обороны.



Представитель официальной Варшавы говорил об этом в интервью Welt am Sonntag.



В интервью немецкой газете Ярослав Качиньский допустил, что Польша будет открыта для размещения американского атомного оружия, если Соединенные Штаты обратятся к Варшаве с соответствующим предложением. По мнению польского вице-премьера, такой вариант мог бы значительно способствовать сдерживанию Москвы. Сейчас подобный вопрос не стоит, однако в скором времени все "может измениться", допустил Качиньский.



Качиньский также выступил с идеей сформировать новый командный центр НАТО в его стране. В Польше хотели бы иметь объект, сравнимый с тем, что действует в нидерландском Брюнсюме, где планируют и откуда проводят совместные операции. По мнению Качиньского, создание такого центра послужило бы ясным сигналом РФ о том, что на востоке присутствует "руководящий уровень НАТО".



Польский вице-премьер отметил, что блоку стоит прилагать больше усилий в целях урегулирования ситуации на Украине. Качиньский подчеркнул, что важно осуществить миротворческую миссию, конечно, после одобрения Киевом. Во-вторых, странам Североатлантического альянса следует предоставить оружие, которое "активно просит" украинский президент Владимир Зеленский.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Ранее состоялся саммит лидеров КНР и ЕС, после чего китайские дипломаты призвали не переоценивать роль их страны в урегулировании ситуации в Украине. Китай не может потребовать от Москвы завершения спецоперации, указал Ван Лутун, возглавляющий департамент Европы в МИД КНР, и подчеркнул, что власти его страны выступают в поддержку прекращения огня.



Автор: Злата Богатова

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