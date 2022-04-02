ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Перу найдена тысячелетняя мумия хирурга
В Перу найдена тысячелетняя мумия хирурга
Джим Керри заявил, что прекращает сниматься в кино
Джим Керри заявил, что прекращает сниматься в кино
В селе под Белгородом после хлопка упали обломки
В селе под Белгородом после хлопка упали обломки
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В селе под Белгородом после хлопка упали обломкиВ селе под Белгородом после хлопка упали обломки
Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия СШАКачиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США
В Москве зритель погиб на концерте ТрофимаВ Москве зритель погиб на концерте Трофима
В Лондоне протестуют против роста цен на электроэнергию и газВ Лондоне протестуют против роста цен на электроэнергию и газ
Литва первой в ЕС отказалась от импорта природного газа из РоссииЛитва первой в ЕС отказалась от импорта природного газа из России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США


11:15
Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия СШАФото: wsjournal.ru

Польша открыта для размещения на ее территории американского ядерного оружия, сообщил вице-премьер этого европейского государства Ярослав Качиньский, который возглавляет Комитет по нацбезопасности и делам обороны.

Представитель официальной Варшавы говорил об этом в интервью Welt am Sonntag.

В интервью немецкой газете Ярослав Качиньский допустил, что Польша будет открыта для размещения американского атомного оружия, если Соединенные Штаты обратятся к Варшаве с соответствующим предложением. По мнению польского вице-премьера, такой вариант мог бы значительно способствовать сдерживанию Москвы. Сейчас подобный вопрос не стоит, однако в скором времени все "может измениться", допустил Качиньский.

Качиньский также выступил с идеей сформировать новый командный центр НАТО в его стране. В Польше хотели бы иметь объект, сравнимый с тем, что действует в нидерландском Брюнсюме, где планируют и откуда проводят совместные операции. По мнению Качиньского, создание такого центра послужило бы ясным сигналом РФ о том, что на востоке присутствует "руководящий уровень НАТО".

Польский вице-премьер отметил, что блоку стоит прилагать больше усилий в целях урегулирования ситуации на Украине. Качиньский подчеркнул, что важно осуществить миротворческую миссию, конечно, после одобрения Киевом. Во-вторых, странам Североатлантического альянса следует предоставить оружие, которое "активно просит" украинский президент Владимир Зеленский.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Ранее состоялся саммит лидеров КНР и ЕС, после чего китайские дипломаты призвали не переоценивать роль их страны в урегулировании ситуации в Украине. Китай не может потребовать от Москвы завершения спецоперации, указал Ван Лутун, возглавляющий департамент Европы в МИД КНР, и подчеркнул, что власти его страны выступают в поддержку прекращения огня.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2»Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2»
Жительница Мордовии отдала мошенникам более 90 тыс. рублей, пытаясь купить 2 тонны сахараЖительница Мордовии отдала мошенникам более 90 тыс. рублей, пытаясь купить 2 тонны сахара
В Лондоне вспомнили предсказание Ванги о триумфе РоссииВ Лондоне вспомнили предсказание Ванги о триумфе России
Житель Румынии выиграл более 3 млн евроЖитель Румынии выиграл более 3 млн евро
Скончался британский певец Том ПаркерСкончался британский певец Том Паркер

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru