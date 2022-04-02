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В США в 3000-летней могиле найден череп со следами трепанации


11:05
В США в 3000-летней могиле найден череп со следами трепанацииФото: yahoo.com

Американские исследователи обнаружили признаки хирургического вмешательства на черепе человека, который был похоронен около 3 тысячелетий назад, сообщает Science News. По мнению археологов, речь может идти о древнейшем свидетельстве подобной операции на территории Северной Америки.

Ученые обнаружили следы трепанации на костях черепа, которые были найдены на территории современного штата Алабама еще в 1940-ых годах. Американские исследователи тогда проводили археологические раскопки в местечке Литл-Бэар-Крик и нашли более 160 захоронений. Погребения были датированы периодом от трех до пяти тысячелетий.

В прошлом веке находки передали музеям, а в 2018 году американские ученые приступили к их детальному изучению. Особый интерес специалистов вызвал череп человека, который, вероятно, являлся шаманом. На это указывали различные артефакты, найденные рядом с его останками. Кроме того, исследователи выявили на костях черепа признаки хирургического вмешательства, которое может считаться старейшей операций такого рода для Северной Америки.

По мнению ученых, шаман мог получить открытое ранение в области лба. Сохранившиеся на костях черепа следы отверстия говорят о том, что после травмы пострадавшему была сделана серьезная операция. Доисторический хирург даже выскоблил кусок кости, чтобы добиться уменьшения отека мозга, отмечают американские специалисты.

Как рассказала биоархеолог Диана Симпсон, на скелете этого человека ее коллеги выявили и другие повреждения - переломы и т.д. Вероятно, пострадавший стал жертвой нападения либо падал со значительной высоты. При этом имеются признаки заживления кости, т.е. мужчина не только выжил, но прожил после получения травм по меньшей мере год.

Ранее в Перу во время изучения некрополя храма-мавзолея Уака Лас Вентанас были найдены мумифицированные останки человека, который при жизни мог быть врачом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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