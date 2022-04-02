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В Лондоне протестуют против роста цен на электроэнергию и газ


2.4.2022 21:02
В Лондоне протестуют против роста цен на электроэнергию и газФото: rbk.ru

В столице Великобритании проходит акция протеста против резкого роста цен на электричество и газ, передает РИА Новости.

Участники митинга, организованного активистами движения National Assembly, требуют отставки Бориса Джонсона.

Как стало известно, протестующие направились к резиденции британского премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы потребовать его отставки. Отмечается, что подобные акции, кроме Лондона, планируются и в других городах королевства, в частности, в Ливерпуле и Манчестере.

С 1 апреля в Великобритании вступили в силу изменения, принятые еще в феврале. В результате был резко повышен ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54%. Теперь расходы британцев на энергию могут увеличиться в среднем на 700 фунтов в год, составив в общей сложности примерно две тысячи. Годовая инфляция в стране по итогам минувшего февраля при этом достигла 6,2% - рекордного показателя за последние тридцать лет.

Напомним, в минувшем январе руководство британской энергетической компании Ovo Energy было вынуждено просить прощения за советы греться, обнимая собак и котов. В условиях значительного роста стоимости энергоносителей потребителям также рекомендовалось крутить хулахуп и пить больше воды.

Заявление Ovo Energy вызвало большой резонанс, после чего компания публично извинилась за неуместные советы. Как подчеркивалось в заявлении компании, они понимают, что обстановка для многих потребителей в этом году может оказаться "несколько сложной". Поэтому их специалисты сейчас продолжают активно искать самые "эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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