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В Лондоне протестуют против роста цен на электроэнергию и газ
2.4.2022 21:02
Фото: rbk.ru
В столице Великобритании проходит акция протеста против резкого роста цен на электричество и газ, передает РИА Новости.
Участники митинга, организованного активистами движения National Assembly, требуют отставки Бориса Джонсона.
Как стало известно, протестующие направились к резиденции британского премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы потребовать его отставки. Отмечается, что подобные акции, кроме Лондона, планируются и в других городах королевства, в частности, в Ливерпуле и Манчестере.
С 1 апреля в Великобритании вступили в силу изменения, принятые еще в феврале. В результате был резко повышен ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54%. Теперь расходы британцев на энергию могут увеличиться в среднем на 700 фунтов в год, составив в общей сложности примерно две тысячи. Годовая инфляция в стране по итогам минувшего февраля при этом достигла 6,2% - рекордного показателя за последние тридцать лет.
Напомним, в минувшем январе руководство британской энергетической компании Ovo Energy было вынуждено просить прощения за советы греться, обнимая собак и котов. В условиях значительного роста стоимости энергоносителей потребителям также рекомендовалось крутить хулахуп и пить больше воды.
Заявление Ovo Energy вызвало большой резонанс, после чего компания публично извинилась за неуместные советы. Как подчеркивалось в заявлении компании, они понимают, что обстановка для многих потребителей в этом году может оказаться "несколько сложной". Поэтому их специалисты сейчас продолжают активно искать самые "эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса".
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