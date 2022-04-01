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Пашинян рассказал Путину о возможных провокациях со стороны Азербайджана в Карабахе


1.4.2022 16:36
Пашинян рассказал Путину о возможных провокациях со стороны Азербайджана в КарабахеФото: smi2.net

Премьер-министр Армении Никол Пашинян описал ситуацию в Нагорном Карабахе во время телефонной беседы с главой РФ Владимиром Путиным.

О содержании разговора, состоявшегося накануне, 31 марта, информирует пресс-служба армянского правительства.

Как стало известно, Никол Пашинян в беседе с российским президентом с сожалением указал, что ситуация в регионе все еще не урегулирована. Представитель официального Еревана отметил, что имеются данные о возможных провокациях со стороны ВС Азербайджана. По словам Пашиняна, они могут быть осуществлены в зоне ответственности миротворческого контингента РФ.

Армянский премьер также сообщил Путину о запугивании жителей Нагорного Карабаха азербайджанскими военными, которые используют громкоговорители. В Ереване ожидают, что российские миротворцы поспособствуют скорейшему урегулированию обстановки в регионе, отметил Пашинян в разговоре с представителем официальной Москвы.

Ранее стало известно, что Владимир Путин также провел телефонный разговор на тему Карабаха с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров был сделан акцент на том, как важно последовательно выполнять договоренности по Карабаху, которые были закреплены 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан пытается "изгнать" армян из Нагорного Карабаха.

Автор: Злата Богатова

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