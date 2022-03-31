|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пашинян: Азербайджан пытается «изгнать» армян из Нагорного Карабаха
31.3.2022 17:11
Фото: caviral.com
Нагорно-карабахский конфликт разрешен, однако в регионе продолжают проживать армяне, и в Баку намерены оттуда их "изгнать", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Своим мнением об официальной позиции азербайджанского руководства представитель Еревана поделился в ходе заседания правительства, передают российские СМИ.
Как заявил Никол Пашинян, международное сообщество указывает на необходимость окончательно урегулировать конфликт в регионе. Однако в Баку решили действовать иначе, и потому азербайджанские военные вошли в населенный пункт Фурух. Своими действиями "Азербайджан пытается изгнать из Нагорного Карабаха всех армян", указал премьер-министр Армении.
Пашинян обратился к представителям Баку, если там не согласны с его утверждениями, с призывом начать переговорный процесс. По его словам, необходимо гарантировать безопасность армянских жителей Нагорного Карабаха. Он также отметил, что азербайджанская сторона с агрессией воспринимает даже само название "Нагорный Карабах", хотя это словосочетание "однозначно правомерно". Пашинян напомнил, что термины "Нагорный Карабах" и "нагорно-карабахский конфликт" были указаны в трехстороннем заявлении, которое в ноябре подписывал и президент Азербайджана.
Глава армянского правительства в ходе этого заседания также высказал обвинения в адрес российских миротворцев. По мнению Пашиняна, из-за их бездействия в Нагорном Карабахе подразделения ВС Азербайджана, нарушив договоренности, продвинулись вглубь региона. Соглашение, в соответствии с которым армянская и азербайджанская стороны должны были зеркально отвести часть своих войск от линии соприкосновения, предполагалось осуществлять под гарантии миротворческого контингента РФ, заявил представитель Еревана.
24 марта в Степанакерте сообщили, что азербайджанскими подразделениями была нарушена линия соприкосновения, после чего военные вошли в село Фурух. Спустя три дня в российском Минобороны информировали об отводе войск Азербайджана, но в Баку эти сведения не подтвердили. По данным представителей Нагорного Карабаха, азербайджанских военных сейчас нет в указанном селе, но они продолжают удерживать часть горы Караглух.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|