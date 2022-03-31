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Пашинян: Азербайджан пытается «изгнать» армян из Нагорного КарабахаПашинян: Азербайджан пытается «изгнать» армян из Нагорного Карабаха

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Пашинян: Азербайджан пытается «изгнать» армян из Нагорного Карабаха


31.3.2022 17:11
Пашинян: Азербайджан пытается «изгнать» армян из Нагорного КарабахаФото: caviral.com

Нагорно-карабахский конфликт разрешен, однако в регионе продолжают проживать армяне, и в Баку намерены оттуда их "изгнать", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Своим мнением об официальной позиции азербайджанского руководства представитель Еревана поделился в ходе заседания правительства, передают российские СМИ.

Как заявил Никол Пашинян, международное сообщество указывает на необходимость окончательно урегулировать конфликт в регионе. Однако в Баку решили действовать иначе, и потому азербайджанские военные вошли в населенный пункт Фурух. Своими действиями "Азербайджан пытается изгнать из Нагорного Карабаха всех армян", указал премьер-министр Армении.

Пашинян обратился к представителям Баку, если там не согласны с его утверждениями, с призывом начать переговорный процесс. По его словам, необходимо гарантировать безопасность армянских жителей Нагорного Карабаха. Он также отметил, что азербайджанская сторона с агрессией воспринимает даже само название "Нагорный Карабах", хотя это словосочетание "однозначно правомерно". Пашинян напомнил, что термины "Нагорный Карабах" и "нагорно-карабахский конфликт" были указаны в трехстороннем заявлении, которое в ноябре подписывал и президент Азербайджана.

Глава армянского правительства в ходе этого заседания также высказал обвинения в адрес российских миротворцев. По мнению Пашиняна, из-за их бездействия в Нагорном Карабахе подразделения ВС Азербайджана, нарушив договоренности, продвинулись вглубь региона. Соглашение, в соответствии с которым армянская и азербайджанская стороны должны были зеркально отвести часть своих войск от линии соприкосновения, предполагалось осуществлять под гарантии миротворческого контингента РФ, заявил представитель Еревана.

24 марта в Степанакерте сообщили, что азербайджанскими подразделениями была нарушена линия соприкосновения, после чего военные вошли в село Фурух. Спустя три дня в российском Минобороны информировали об отводе войск Азербайджана, но в Баку эти сведения не подтвердили. По данным представителей Нагорного Карабаха, азербайджанских военных сейчас нет в указанном селе, но они продолжают удерживать часть горы Караглух.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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