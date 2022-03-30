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В Белом доме заявили об искусственном укреплении рубля
04:38
Фото: livejournal.com
Российские власти осуществляют "искусственное накачивание рубля", полагает директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
Минувший четверг, 31 марта, стал уже девятым днем роста рубля в отношении доллара и евро.
По словам Кейт Бедингфилд, курс рубля больше не может считаться адекватным индикатором положения дел в российской экономике, передает РИА Новости. Как пояснила представительница Белого дома, в Соединенных Штатах полагают, что в РФ сейчас отмечается "драматическая инфляция".
Директор по коммуникациям Белого дома выступила с утверждением, что российские власти сейчас ведут "искусственное накачивание рубля". В ходе брифинга Бедингфилд заявила, что сейчас можно увидеть результаты действий Центробанка и правительства РФ. При этом инвесторы якобы отказываются от вложений в экономику. В администрации США убеждены, указала Бедингфилд, что санкции, объявленные Вашингтоном против России, оказались достаточно эффективны.
Минувший четверг, 31 марта, оказался девятым днем роста рубля к доллару и евро. Судя по данным Московской биржи, в течение марта иностранная валюта стала дешевле более чем на 12% - соответственно снизилась до 83,2 рубля и 92,5 рубля.
Напомним, 10 марта доллар и евро смогли обновить исторические максимумы, курс их возрос до показателей 121,53 рубля и 132,42 рубля.
За день до этого в РФ начал действовать обновленный порядок выдачи средств - граждане могут снять со своих валютных вкладов или счетов в наличной валюте до $10 тыс., а остальные средства получат в рублях по курсу. Как указывалось в заявлении ЦБ РФ, изменения вводятся на период до 9 сентября. По данным регулятора, в банках России средства на порядка 90% валютных счетов составляют не более $10 тысяч. Поэтому большинство держателей валютных вкладов и счетов имеют возможность снять их средства в валюте в полном объеме.
Со 2 марта российским резидентам запретили перечислять валюту на их счета за границей, а также вывозить за пределы РФ свыше 10 тыс. наличными. Соответствующий указ был подписан главой РФ Владимиром Путиным из-за недружественных действий Соединенных Штатов, которые противоречили нормам международного права, и примкнувших к американским властям государств и организаций. Подчеркивалось, что целью изменений является защита национальных интересов РФ.
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